Иностранку обвиняют в попытке получить более 6 млн рублей после гибели супруга

Прокуратура Красноярского района Самарской области направила в суд уголовное дело против 34‑летней иностранной гражданки, обвиняемой в покушении на мошенничество при получении выплат, сообщает надзорное ведомство.
По данным следствия, в 2023 г. женщина заключила фиктивный брак с местным жителем для легализации своего пребывания в РФ и получения разрешительных документов. В 2024 г. ее супруг погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Несмотря на то что фактических брачных отношений между сторонами не было, обвиняемая обратилась за выплатами на сумму более 6,7 млн рублей.
Единственной законной наследницей погибшего являлась его несовершеннолетняя дочь, имеющая право на предусмотренные законом меры социальной поддержки. Благодаря принятым прокуратурой мерам дочь погибшего получила причитающиеся выплаты.
Брак признан недействительным, соответствующая актовая запись аннулирована, разрешительная документация на пребывание иностранки в РФ отозвана. Обвиняемая заключена под стражу.
