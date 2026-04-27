Самарские приставы взыскали 1 млн руб. штрафа за организацию преступной группы, торговавшей водительскими правами

В Самаре к коррупционному штрафу привлечена организатор преступной группы, продававшей водительские удостоверения без экзамена, сообщает СОСП по Самарской области ГМУ ФССП России.
В Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России поступил исполнительный документ о взыскании с жительницы региона уголовного штрафа. Из материалов исполнительного производства установлено, что гражданка Т., совместно со своей знакомой, являющейся директором автошколы, решили создать на территории Самарской области группу, с целью получения незаконного обогащения, а именно посредничество во взяточничестве.
Имея связи среди сотрудников ГИБДД, ими была организована схема упрощенной сдачи экзаменов и получения прав, то есть без фактического прохождения соответствующего обучения и сдачи экзаменов, в нарушение законодательства РФ.
Сумма взяток была установлена в зависимости от категории прав: за категорию "В" просили 45 тыс. руб., за категорию "ВС" — 65 тыс. рублей.
Всего за период действия преступной группы гражданкой Т. было совершено 32 покушения на посредничество во взяточничестве.
После раскрытия преступной схемы, судом вынесено решения о назначении ей наказания в виде лишения свободы на 2 года 9 месяцев, а также взыскания штрафа в размере 1 млн руб. в доход государства.
Исполнительный документ поступил Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области.
После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, а также наложения ареста на счета должницы штраф был оплачен в полном объеме.
Последние комментарии
