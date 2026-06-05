Немецкую винтовку и гранаты нашли у мужчины, приехавшего в Самару из зоны СВО

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит дело жителя Татарстана, обвиняемого в незаконном хранении штурмовой винтовки и гранат.
По версии следствия, 64-летний мужчина привез из зоны проведения специальной военной операции немецкую штурмовую винтовку Haenel MK 556-А2, три боевых гранаты и 12 запалов для них. Все эти предметы были обнаружены и изъяты сотрудниками органов внутренних дел в прицепе и в салоне автомобиля, которым управлял обвиняемый.
Согласно заключению экспертов, оружие, гранаты запалы пригодны для использования.
По ходатайству органов предварительного следствия гражданину Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первое судебное заседание по делу назначено на 9 июня.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках