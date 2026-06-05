Немецкую винтовку и гранаты нашли у мужчины, приехавшего в Самару из зоны СВО

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит дело жителя Татарстана, обвиняемого в незаконном хранении штурмовой винтовки и гранат.

По версии следствия, 64-летний мужчина привез из зоны проведения специальной военной операции немецкую штурмовую винтовку Haenel MK 556-А2, три боевых гранаты и 12 запалов для них. Все эти предметы были обнаружены и изъяты сотрудниками органов внутренних дел в прицепе и в салоне автомобиля, которым управлял обвиняемый.

Согласно заключению экспертов, оружие, гранаты запалы пригодны для использования.

По ходатайству органов предварительного следствия гражданину Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первое судебное заседание по делу назначено на 9 июня.