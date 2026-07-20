Самарца обманул лже-сотрудник "Госуслуг" на 1 млн рублей

В полицию Самары обратился 56-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчина сообщил, что на сотовый ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуги". Под предлогом сохранения сбережений неизвестный попросил сообщить коды, поступившие мужчине в sms. Самарец поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.
Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем, сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета самарца деньги и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник финансового учреждения, который предложил перевести имеющиеся средства на указанный "безопасный" счет. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им порядка 1 миллиона рублей.
По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках