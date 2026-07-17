Санитарка из Самары потеряла 390 тыс. рублей, доверившись приятелю с сайта знакомств

В полицию Красноглинского района Самары обратилась 65-летняя санитарка городской больницы. Она сообщила, что мошенники похитили у нее 390 тыс. рублей.
В начале мая текущего года она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Собеседник производил приятное впечатление: вел вежливую переписку, интересовался ее жизнью, работой, планами. В разговорах он нередко затрагивал тему финансов и рассказывал, что неплохо зарабатывает на инвестициях, уверяя, что это доступный и надежный способ увеличить доход.
Постепенно мужчина стал настойчиво советовать попробовать инвестировать: обещал помочь на первых этапах, "подсказать, куда вложить", и уверял, что даже небольшая сумма способна принести ощутимую прибыль в короткие сроки. Он прислал ссылки на якобы проверенные платформы, а также инструкции, как зарегистрироваться и пополнить счет.
Доверившись новому знакомому, женщина частями в течение месяца переводила на указанную платформу деньги. После перевода "советчик" еще некоторое время поддерживал контакт: присылал скриншоты "роста доходности", убеждал не выводить средства сразу, чтобы не потерять проценты, и предлагал "докинуть" еще немного для "максимального эффекта".
Когда женщина попыталась зайти в личный кабинет на инвестиционной платформе, доступ оказался заблокирован. Номер мужчины больше не отвечал, а профиль на сайте знакомств был удален. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, и принимают меры к выявлению лиц, причастных к совершению преступления.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках