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Преступления Происшествия

Санитарка из Самары потеряла 390 тыс. рублей, доверившись приятелю с сайта знакомств

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Красноглинского района Самары обратилась 65-летняя санитарка городской больницы. Она сообщила, что мошенники похитили у нее 390 тыс. рублей.

В начале мая текущего года она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Собеседник производил приятное впечатление: вел вежливую переписку, интересовался ее жизнью, работой, планами. В разговорах он нередко затрагивал тему финансов и рассказывал, что неплохо зарабатывает на инвестициях, уверяя, что это доступный и надежный способ увеличить доход.

Постепенно мужчина стал настойчиво советовать попробовать инвестировать: обещал помочь на первых этапах, "подсказать, куда вложить", и уверял, что даже небольшая сумма способна принести ощутимую прибыль в короткие сроки. Он прислал ссылки на якобы проверенные платформы, а также инструкции, как зарегистрироваться и пополнить счет.

Доверившись новому знакомому, женщина частями в течение месяца переводила на указанную платформу деньги. После перевода "советчик" еще некоторое время поддерживал контакт: присылал скриншоты "роста доходности", убеждал не выводить средства сразу, чтобы не потерять проценты, и предлагал "докинуть" еще немного для "максимального эффекта".

Когда женщина попыталась зайти в личный кабинет на инвестиционной платформе, доступ оказался заблокирован. Номер мужчины больше не отвечал, а профиль на сайте знакомств был удален. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, и принимают меры к выявлению лиц, причастных к совершению преступления.

Гид потребителя

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