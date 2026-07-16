Преступная схема легализации мигрантов раскрыта в Самаре

Следственное управление СК РФ по Самарской области завершило расследование дела в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России, сообщает региональный следком.

Преступная схема была отлажена: один из фигурантов находил клиентов, которым требовалось оформить миграционный учет без законных оснований, и предлагал услугу за деньги. Далее один участник заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, а другой предоставлял адрес для постановки на учет, но при этом никакого реального места для проживания людям не давал. Пакет подложных документов затем направляли в уполномоченные органы.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области в ходе оперативно‑розыскных мероприятий. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.