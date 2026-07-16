Преступная схема легализации мигрантов раскрыта в Самаре

Следственное управление СК РФ по Самарской области завершило расследование дела в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России, сообщает региональный следком.
Преступная схема была отлажена: один из фигурантов находил клиентов, которым требовалось оформить миграционный учет без законных оснований, и предлагал услугу за деньги. Далее один участник заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, а другой предоставлял адрес для постановки на учет, но при этом никакого реального места для проживания людям не давал. Пакет подложных документов затем направляли в уполномоченные органы.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области в ходе оперативно‑розыскных мероприятий. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках