В Самаре аферисты похитили у 77-летней женщины 800 тыс. рублей

В полицию обратилась 77-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Пенсионеру позвонила женщина, которая представилась ее подругой и сообщила, что случайно причинила телесные повреждения чужому ребенку на игровой площадке.
После этого трубку взял мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал пожилой женщине, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении ее подруги, если потерпевшие через его помощника получат денежную компенсацию.
Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному 800 тысяч рублей, после чего через несколько часов увидела гуляющую с внуком подругу на улице, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках