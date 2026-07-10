В Самаре аферисты похитили у 77-летней женщины 800 тыс. рублей

В полицию обратилась 77-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионеру позвонила женщина, которая представилась ее подругой и сообщила, что случайно причинила телесные повреждения чужому ребенку на игровой площадке.

После этого трубку взял мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал пожилой женщине, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении ее подруги, если потерпевшие через его помощника получат денежную компенсацию.

Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному 800 тысяч рублей, после чего через несколько часов увидела гуляющую с внуком подругу на улице, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.