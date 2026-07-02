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Преступления Происшествия

Житель Северной столицы обманул пенсионерку из Самарской области

ИСАКЛЫ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с октября 2024 г. по январь 2025 г. жительнице Самарской области поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые ввели ее в заблуждение и настояли на переводе денег на чужой счет, рассказали в региональной прокуратуре.

В ходе расследования было установлено, что похищенные средства поступили на счет 36‑летнего жителя Санкт‑Петербурга. Суд рассмотрел дело и постановил взыскать с мужчины 345 тыс. рублей. В эту сумму вошли и незаконно полученные деньги, и компенсация морального вреда пострадавшей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, его исполнение остается на контроле прокуратуры.

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