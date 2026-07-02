Житель Северной столицы обманул пенсионерку из Самарской области

В период с октября 2024 г. по январь 2025 г. жительнице Самарской области поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые ввели ее в заблуждение и настояли на переводе денег на чужой счет, рассказали в региональной прокуратуре.
В ходе расследования было установлено, что похищенные средства поступили на счет 36‑летнего жителя Санкт‑Петербурга. Суд рассмотрел дело и постановил взыскать с мужчины 345 тыс. рублей. В эту сумму вошли и незаконно полученные деньги, и компенсация морального вреда пострадавшей.
Решение суда пока не вступило в законную силу, его исполнение остается на контроле прокуратуры.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках