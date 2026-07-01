В Тольятти завели дело на отца, жившего отдельно от ребенка, но получавшего выплаты на него

Следователем СК России возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном получении выплат на ребенка, с которым он проживал отдельно, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, фигурант предоставил заведомо ложные сведения в Фонд пенсионного и социального страхования о воспитании несовершеннолетней дочери, на основании которых в период с 2023 г. по 2026 г. ему выплачивалась ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием ребенка в возрасте до 17 лет.
За указанный период времени фигурант получил более 300 тыс. руб., хотя с 2022 г. его дочь по решению суда постоянно проживала с матерью.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках