В Тольятти завели дело на отца, жившего отдельно от ребенка, но получавшего выплаты на него

Следователем СК России возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном получении выплат на ребенка, с которым он проживал отдельно, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, фигурант предоставил заведомо ложные сведения в Фонд пенсионного и социального страхования о воспитании несовершеннолетней дочери, на основании которых в период с 2023 г. по 2026 г. ему выплачивалась ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием ребенка в возрасте до 17 лет.

За указанный период времени фигурант получил более 300 тыс. руб., хотя с 2022 г. его дочь по решению суда постоянно проживала с матерью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.