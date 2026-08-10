По факту столкновения двух моторных лодок в Красноглинском районе возбуждено дело

В Самарской области по факту столкновения двух моторных лодок на р. Волга, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Центральное МСУТ СК России.
Напомним, 7 августа в акватории р. Волга вблизи с. Задельное Красноглинского района Самары в результате нарушения судоводителем правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение судна "Неман 450" под управлением 53-летнего судоводителя с одним пассажиром на борту и судна "Прогресс 4" с тремя людьми на борту. Обе лодки в результате столкновения получили значительные повреждения и затонули.
В результате столкновения два пассажира судна "Прогресс 4" (мужчина 55 лет и женщина 54 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным участникам столкновения удалось спастись.
Проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Оба маломерных судна подняты на сушу и осмотрены следователями.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках