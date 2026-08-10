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Преступления Происшествия

По факту столкновения двух моторных лодок в Красноглинском районе возбуждено дело

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по факту столкновения двух моторных лодок на р. Волга, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Центральное МСУТ СК России.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Напомним, 7 августа в акватории р. Волга вблизи с. Задельное Красноглинского района Самары в результате нарушения судоводителем правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение судна "Неман 450" под управлением 53-летнего судоводителя с одним пассажиром на борту и судна "Прогресс 4" с тремя людьми на борту. Обе лодки в результате столкновения получили значительные повреждения и затонули.

В результате столкновения два пассажира судна "Прогресс 4" (мужчина 55 лет и женщина 54 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным участникам столкновения удалось спастись.

Проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Оба маломерных судна подняты на сушу и осмотрены следователями.

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