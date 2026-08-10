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Преступления Происшествия

В Тольятти из холодильника наркокурьера изъяли крупную партию "запрещенки"

ТОЛЬЯТТИ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 20-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что мужчина может заниматься противоправной деятельностью. С целью проверки поступивших сведений полицейские задержали мужчину возле многоквартирного дома в Автозаводском районе Тольятти. В его квартире они обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, который находился в холодильнике среди продуктов.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Проведенным исследованием установлено, что в свертке находились наркотические средства: гашиш и смола каннабиса, общей массой 46 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города. Однако, не успел осуществить преступный план, так как его задержали полицейские.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также канала поступления наркотиков на территорию региона и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Гид потребителя

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