В Тольятти из холодильника наркокурьера изъяли крупную партию "запрещенки"

В Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 20-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что мужчина может заниматься противоправной деятельностью. С целью проверки поступивших сведений полицейские задержали мужчину возле многоквартирного дома в Автозаводском районе Тольятти. В его квартире они обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, который находился в холодильнике среди продуктов.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Проведенным исследованием установлено, что в свертке находились наркотические средства: гашиш и смола каннабиса, общей массой 46 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.
В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города. Однако, не успел осуществить преступный план, так как его задержали полицейские.
В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также канала поступления наркотиков на территорию региона и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках