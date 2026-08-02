Селянина из Сергиевского района будут судить за кражу телефона у собутыльницы

В конце декабря 2025 г. в полицию Сергиевского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что у нее похитили телефон за 6 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина со знакомым устроила застолье в доме подруги. Когда хозяйка сильно опьянела и легла спать, они продолжили выпивать. Во время застолья мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого заявитель обнаружила отсутствие своего сотового телефона.
Правоохранители задержали безработного ранее судимого 53-летнего селянина. Он пояснил, что хотел оставить мобильник себе, вернуть краденое владелице не планировал.
"В ходе расследования уголовного дела полицейскими проведена экспертиза изъятого у злоумышленника чужого телефона: учитывая марку устройства и амортизационный износ, согласно заключению, материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 4740 рублей", — отмечается в сообщении.
Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках