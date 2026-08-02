Селянина из Сергиевского района будут судить за кражу телефона у собутыльницы

В конце декабря 2025 г. в полицию Сергиевского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что у нее похитили телефон за 6 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина со знакомым устроила застолье в доме подруги. Когда хозяйка сильно опьянела и легла спать, они продолжили выпивать. Во время застолья мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого заявитель обнаружила отсутствие своего сотового телефона.

Правоохранители задержали безработного ранее судимого 53-летнего селянина. Он пояснил, что хотел оставить мобильник себе, вернуть краденое владелице не планировал.

"В ходе расследования уголовного дела полицейскими проведена экспертиза изъятого у злоумышленника чужого телефона: учитывая марку устройства и амортизационный износ, согласно заключению, материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 4740 рублей", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.