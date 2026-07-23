Житель Самарской области помог мошенникам украсть деньги у курянина

В Красноярском районе Самарской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в неправомерных операциях с электронным платежным средством, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что в ноябре 2025 г. мужчина за плату передал реквизиты своей банковской карты неизвестным лицам, в отношении которых ведется отдельное расследование. С помощью этой карты мошенники похитили 300 тыс. руб. у жителя Курской области.

Дело будет рассматриваться в Красноярском районном суде Самарской области по ч. 4 ст. 187 УК РФ (осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица).