Житель Самарской области помог мошенникам украсть деньги у курянина

В Красноярском районе Самарской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в неправомерных операциях с электронным платежным средством, сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что в ноябре 2025 г. мужчина за плату передал реквизиты своей банковской карты неизвестным лицам, в отношении которых ведется отдельное расследование. С помощью этой карты мошенники похитили 300 тыс. руб. у жителя Курской области.
Дело будет рассматриваться в Красноярском районном суде Самарской области по ч. 4 ст. 187 УК РФ (осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках