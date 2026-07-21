В Тольятти строительная компания выплатила полумиллионный штраф за попытку подкупа должностного лица

Главный инженер тольяттинской фирмы попытался ускорить приемку строительно‑монтажных работ: он предложил представителю компании‑заказчика 100 тыс. рублей за содействие, рассказали в прокуратуре Самарской области.
Инцидент произошел в апреле 2026 года. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства провели сотрудники прокуратуры Комсомольского района Тольятти.
За действия сотрудника юридическое лицо привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). По итогам рассмотрения дела компании назначили административный штраф 500 тыс. рублей. Сумма штрафа полностью погашена.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках