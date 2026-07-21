В Тольятти строительная компания выплатила полумиллионный штраф за попытку подкупа должностного лица

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Главный инженер тольяттинской фирмы попытался ускорить приемку строительно‑монтажных работ: он предложил представителю компании‑заказчика 100 тыс. рублей за содействие, рассказали в прокуратуре Самарской области.