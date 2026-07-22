Суд оштрафовал лжеинвалида из Тольятти

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 53‑летнему местному жителю, который на протяжении десяти лет незаконно получал социальные выплаты. Мужчина в 2015 г. оформил инвалидность третьей группы и страховую пенсию, представив в профильные ведомства поддельные медицинские документы, сообщает прокуратура Самарской области.
С июня 2015 по декабрь 2025 года злоумышленник успел получить свыше 1,5 млн рублей. При этом ущерб государству он полностью возместил еще на этапе следствия.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и назначил ему штраф в 300 тыс. рублей. До тех пор, пока штраф не будет уплачен, на автомобиль осужденного сохранится арест.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках