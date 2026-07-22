Суд оштрафовал лжеинвалида из Тольятти

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 53‑летнему местному жителю, который на протяжении десяти лет незаконно получал социальные выплаты. Мужчина в 2015 г. оформил инвалидность третьей группы и страховую пенсию, представив в профильные ведомства поддельные медицинские документы, сообщает прокуратура Самарской области.

С июня 2015 по декабрь 2025 года злоумышленник успел получить свыше 1,5 млн рублей. При этом ущерб государству он полностью возместил еще на этапе следствия.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и назначил ему штраф в 300 тыс. рублей. До тех пор, пока штраф не будет уплачен, на автомобиль осужденного сохранится арест.