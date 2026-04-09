В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Прокуратура Центрального района города Тольятти Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора управляющей компании, которого обвиняют в хищении более чем 451 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона
По версии следствия, организация с ноября 2024 г. по март 2025 г. получала от жильцов обслуживаемых многоквартирных домов предназначенные для оплаты коммунальных ресурсов денежные средства, часть которых обвиняемый перечислял ресурсоснабжающим организациям, остальными распоряжался по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного превысила 451 млн рублей.
На имущество обвиняемого (автомобиль, оружие, доли в квартире и уставном капитале управляющих компаний, а также две моторные лодки общей стоимостью более 10,5 млн руб.) наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу.
По данным источников Волга Ньюс, речь идет о директоре ООО УК "Энерджи" Артеме Сиденко.
Владельцем компании ООО УК "Энерджи", зарегистрированной в Тольятти по ул. Свердлова, 15б, выступает Илья Юматов. Выручка компании по итогам 2025 г. составила 189,9 млн руб., убыток - 1,2 млн рублей. Юматов в роли владельца и Сиденко как директор контролируют еще четыре управляющих компании, все они находятся в Тольятти - ООО "УК №2 ЖКХ", ООО "УК Восточная", ООО "УК "ТЛТ" и ООО "БОН". Их компании показывают совокупную выручку в почти 1 млрд руб., однако все они, кроме ООО "Бон", декларируют убытки.
