Билайн и "ЛизаАлерт": короткий номер 022 - новый шаг к спасению

Билайн, более 13 лет обеспечивающий технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", объявляет о запуске короткого номера 022. По сути, в России появляется ещё один номер экстренной помощи - для ситуаций, когда речь идет о потерявшемся или пропавшем человеке. С этого дня абоненты Билайна могут круглосуточно и бесплатно обращаться на "горячую линию" отряда по трехзначному номеру 022.

Запуск приурочен к 25 мая - Всемирному дню пропавших детей. Это новая инициатива оператора и отряда, созданная для того, чтобы пропавшие и потерявшиеся дети всегда возвращались домой.

Новый канал связи дополняет федеральный номер 8-800-700-54-52 (он продолжит работу). Три цифры запомнить гораздо легче: теперь, когда человек пропал, не нужно искать контакты для помощи в интернете - достаточно набрать 022.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Наши экспертиза и технологии - основа устойчивого партнерства с "ЛизаАлерт" и возможность влиять на социальную проблематику. Недавнее важное достижение - решение "Геопоиск "ЛизаАлерт": вместо ожидания решения суда достаточно один раз дать согласие на передачу данных в приложении Билайна - и в случае опасности мы оперативно определим геолокацию. Надеемся, совместно с Минцифры нам также удастся изменить законодательство, сделав эту практику всеобъемлющей, и спасти еще больше людей. Еще один значимый шаг вперед: короткий номер 022 ускоряет главное - обращение за помощью. В нашей культуре давно закрепилось, что двух- и трехзначные номера (01, 02, 03, 112) - символы поддержки. 022 становится одним из них: здесь круглосуточно работают профессионалы, которые провели сотни тысяч спасательных операций".

Эволюция совместных проектов превратила "ЛизаАлерт" в один из самых технологичных поисково-спасательных отрядов в мире: федеральная "горячая линия", система sms-информирования "Потеряться - не значит пропасть", нейросеть "Beeline AI - поиск людей" (сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов), оснащение регионов беспилотниками, сервис "Геопоиск" для природной среды, участие в конкурсе НТИ "Автономный поиск", решение "Геопоиск "ЛизаАлерт" с предварительным согласием на передачу геоданных. И теперь - короткий номер, который символизирует новую задачу - формирование культуры безопасности, когда в сознании у людей есть необходимые алгоритмы получения помощи.

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт":

"Для нас запуск короткого номера 022 - очень важный шаг. Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8 800 700-54-52. И короткий, и длинный номер в ближайшие годы будут работать одновременно - до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб. Мы в "ЛизаАлерт" постоянно боремся с любыми сложностями на пути получения помощи. Очень часто поиск человека зависит от скорости: от минут, часов, иногда - суток, которые уходят на попытки понять, куда звонить и к кому обращаться. Чем проще человеку связаться с нами, тем ближе становится помощь. Три цифры вместо десяти - это действительно важный шаг вперед. Спасибо нашему партнеру Билайну за запуск этого проекта. Уверен, что со временем и другие операторы связи помогут сделать номер 022 доступным для каждого жителя России".

Обратиться на "горячую линию" проекта "ЛизаАлерт" можно круглосуточно по номеру 022 (пока для абонентов Билайн) и 8-800-700-54-52 (для всех). Стать добровольцем или подписаться на sms-оповещения можно на сайте lizaalert.beeline.ru.