Эксперт ИТ-холдинга Т1: Главная архитектурная ловушка — "вшивать" ИИ напрямую в существующие системы

Риски внедрения ИИ в производственные ИТ-системы кроются не в самих технологиях, а в архитектуре решений. Неправильное встраивание инструментов в существующий корпоративный контур может привести к зависимости от вендора, потере накопленных данных и неэффективном использовании дорогих вычислительных ресурсов. Об этом заявил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) на ЦИПР-26.

Выступая на сессии "Сделано в России. Умные ERP, MES, CRM для нового этапа цифровизации производства", Сергей Голицын подчеркнул, что главная архитектурная ловушка — "вшивать" ИИ напрямую в существующие ERP, MES или CRM системы. В этом случае логика моделей и промпты оказываются жестко привязаны к конкретному продукту, а потенциальная смена ИТ-поставщика превращается в дорогостоящий и рискованный проект.

Вторая сложность — невозможность переиспользовать ИИ‑решения в разных контурах. Одна и та же модель может быть нужна и производству, и логистике, и сервису, но при встроенном подходе она работает внутри только одной вертикали. Бизнес фактически теряет накопленный интеллектуальный капитал, так как любая серьезная перестройка ИТ‑ландшафта оборачивается утратой обученных моделей и сценариев, которые создавались годами.

Третий риск связан с управлением вычислительными ресурсами. Модели для предиктивной аналитики, компьютерного зрения и работы с текстами требуют дорогих GPU‑кластеров. Если каждая система — ERP, MES, CRM — пытается управлять ими по‑своему, что провоцирует рост затрат.

"Если пытаться управлять GPU‑кластерами из каждой отдельной системы, получится крайне дорогая и неэффективная история. Правильнее выносить это на уровень единой AI‑платформы, через которую все бизнес‑приложения обращаются к моделям и ресурсам по единым правилам", — отмечает Голицын.

Эксперт подчеркнул, что российская промышленность находится в точке, где витрина кейсов уже сформирована. Решений, в которых нейросетевые модели работают внутри ERP и MES уже достаточно много. Среди самых распространенных сценариев Сергей Голицын выделил три: дефектоскопия, контроль промышленной безопасности и предиктивная аналитика, позволяющая прогнозировать в том числе сроки выхода оборудования из строя.

"Мы видим растущий запрос на подобные инструменты, что объясняется быстрым финансовым эффектом от их внедрения", — заметил Сергей Голицын.

Увеличение числа таких внедрений выводит промышленную автоматизацию в России на новый уровень. Со временем, как отмечает Сергей Голицын, система сможет не только выполнять заданный сценарий, но и в определенных пределах выбирать его сама, но это не перспектива нескольких лет, а гораздо более длинная история.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

