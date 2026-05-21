Т2 создаст безопасную инфраструктуру для обмена данными

T2, российский оператор мобильной связи, подчеркнул роль телекома как интегратора и посредника в создании безопасной среды обмена данными между банками и другими участниками рынка. Такой подход позволит не только улучшить adtech-решения и более точно предсказывать потребительское поведение, но и открыть новые возможности в антифроде и банковском скоринге. Т2 сотрудничает с шестью ведущими банками для создания такой среды. Об этом сообщила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Ирина Лебедева на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

На сессии, посвященной adtech, Ирина отметила, что телеком обладает уникальным слоем данных: верифицированной на основе SIM личностью пользователя, геолокацией и оценкой платежного поведения. "Операторы могут взять на себя роль интегратора для безопасного обмена данными банками и другими игроками. В ближайших планах Т2 — создание Data Clean Room — доверенной среды, которая позволит обмениваться информацией безопасно, без раскрытия данных пользователей, где в качестве идентификатора профиля выступает зашифрованный номер телефона", — отметила она. "Следующие этапы включают монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику", — добавила Лебедева.

Создание инфраструктуры для безопасного обмена данными будет состоять из нескольких этапов:

  • До конца 2027 года оператор создаст технологическую и юридическую основу для работы с данными в режиме автономного спроса. Это включает аудит данных и приведение их к единому стандарту, запуск Data Clean Room для безопасного взаимодействия в области данных между всеми игроками — от ритейлеров до банков — с использованием шифрованного телефонного номера как универсальной связки. Этап предполагает проработку юридического контура соглашений для легитимного использования данных в ИИ-цепочках.
  • В 2028-29 гг. планируется запустить инфраструктуру для взаимодействия ИИ-агентов — создать защищенный интерфейс для запросов со стороны агентов верифицированных профилей без раскрытия данных пользователя; интегрироваться с мультиагентными коммерческими платформами, масштабировать Data Clean Room при включении новых партнеров и источников данных.
  • На последнем этапе плана с 2030 года компания займется укреплением своего положения на рынке как инфраструктурного игрока. Он включает монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

