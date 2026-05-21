Подрядчику, который не построил снегоплавильную станцию, отказали в смягчении наказания

В четверг, 21 мая, Самарский областной суд рассмотрел ходатайство Александра Эстрина о замене принудительных работ на ограничение свободы. Эстрин осужден по громкому делу о строительстве снегоплавильной станции.

Александр Эстрин в свое время выиграл контракт на строительство нужного городу объекта. Но, как считало следствие, мужчина не собирался строить снегоплавильную станцию.



Напомним, в начале 2017 г. был объявлен конкурс на заключение 15-летнего концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в Самаре. Построить станцию должны были за шесть месяцев на участке площадью 1,7 гектара. Победителем торгов стало ООО "СПК" Александра Эстрина. В октябре 2017 г. было подписано концессионное соглашение. Однако в конце 2018 г. мэрия расторгла соглашение, так как станция не была построена. По версии следствия, Эстрин и не собирался возводить объект.

"Предполагается, что Эстрин даже не получал разрешений на строительство, а стал собирать деньги со своих знакомых, предлагая стать инвесторами", — рассказывали в прокуратуре Октябрьского района Самары.

Большую часть денег — 105 млн руб. — Эстрин, по версии следствия, взял у своего однокурсника Сергея Плешакова, при этом Плешакову были даны расписки.

В 2018 г. Эстрин также попросил у Плешакова денег на взятку в мэрию. Тогда инвестор обратился в ФСБ. И после передачи 7 млн рублей Эстрина задержали. Оперативники решили, что эти 7 млн Эстрин хотел просто присвоить. В итоге за это мошенничество концессионера приговорили к трем годам лишения свободы условно. По факту мошенничества на 105 млн руб. возбуждали отдельное уголовное дело. Суд назначил Александру Эстрину пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как рассказал адвокат Плешакова Марат Рахматуллин, некоторое время назад наказание Эстрину заменили на принудительные работы. Но недавно осужденный подал ходатайство о замене принудительных работ на ограничение свободы. Сначала в удовлетворении ходатайства отказал районный суд. 21 мая решение районного суда утвердила апелляционная инстанция областного суда. Как отметил адвокат потерпевшего, сумма погашенного ущерба составила около 97 тыс. рублей — из 105 млн. Поэтому сторона потерпевшего выступала против смягчения наказания.