В Самаре суд приговорил сообщника телефонных мошенников к двум годам заключения

Советский районный суд Самары приговорил к штрафу в 1,5 млн рублей и двум годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, мужчина под инициалами В.А.Горошов познакомился в мессенджере с телефонным мошенником, и тот пообещал вознаграждение за криминальную услугу. В итоге Горошов дважды забирал у обманутой аферистами 84-летней пенсионерки деньги. Общая сумма составила 1,5 млн рублей.
Средства мужчина отвез в обменный пункт криптовалют для перечисления на указанный ему сообщником счет.
"Своими действиями Горошов, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ", - отмечается в сообщении.
Советский районный суд Самары признал В.А.Горошова виновным и назначил ему наказание - два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального вреда в размере 1,5 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???