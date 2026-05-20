16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчику, который не построил снегоплавильную станцию, отказали в смягчении наказания Яд в лекарствах: в Самаре начался суд об убийстве экс-мэра Виктора Тархова Мать Екатерины Тарховой: "Ничего, кроме ужаса, не испытала" Член ОПГ из Самарской области не смог в Верховном Суде оспорить 18-летний срок В Самаре суд приговорил сообщника телефонных мошенников к двум годам заключения

Суды Происшествия

В Самаре суд приговорил сообщника телефонных мошенников к двум годам заключения

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 273
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Советский районный суд Самары приговорил к штрафу в 1,5 млн рублей и двум годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, мужчина под инициалами В.А.Горошов познакомился в мессенджере с телефонным мошенником, и тот пообещал вознаграждение за криминальную услугу. В итоге Горошов дважды забирал у обманутой аферистами 84-летней пенсионерки деньги. Общая сумма составила 1,5 млн рублей.

Средства мужчина отвез в обменный пункт криптовалют для перечисления на указанный ему сообщником счет.

"Своими действиями Горошов, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ", - отмечается в сообщении.

Советский районный суд Самары признал В.А.Горошова виновным и назначил ему наказание - два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального вреда в размере 1,5 млн рублей удовлетворен в полном объеме. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31