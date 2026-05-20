В Самаре суд приговорил сообщника телефонных мошенников к двум годам заключения

Советский районный суд Самары приговорил к штрафу в 1,5 млн рублей и двум годам заключения мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, мужчина под инициалами В.А.Горошов познакомился в мессенджере с телефонным мошенником, и тот пообещал вознаграждение за криминальную услугу. В итоге Горошов дважды забирал у обманутой аферистами 84-летней пенсионерки деньги. Общая сумма составила 1,5 млн рублей.

Средства мужчина отвез в обменный пункт криптовалют для перечисления на указанный ему сообщником счет.

"Своими действиями Горошов, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ", - отмечается в сообщении.

Советский районный суд Самары признал В.А.Горошова виновным и назначил ему наказание - два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального вреда в размере 1,5 млн рублей удовлетворен в полном объеме.