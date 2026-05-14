В Тольятти судят водителя, протащившего человека на двери автомобиля

В Комсомольском районном суде Тольятти Самарской области рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, подсудимый ехал с превышением скорости в жилой зоне, из-за чего его остановил прохожий. Потерпевший, предположив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, высказал претензии относительно нарушения правил дорожного движения. Это привело к словесному конфликту.

Во время ссоры обвиняемый, не отпуская потерпевшего, который держался за рамку водительской двери, резко тронулся с места и проехал 50 метров.

Потерпевший не смог удержаться и упал на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Судебное заседание по делу назначено на 14 мая 2026 года.