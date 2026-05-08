16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти директор "Пятерочки" получила срок за хищения из кассы Приговор экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко могут вынести 13 мая В Самаре крановщик обвиняется в гибели стропальщика Детский педагог из Тольятти проведет 11 лет за решеткой за продажу наркотиков В Самаре расследуют дело Андрея Мамонтова за махинации с деньгами

Суды Происшествия

В Тольятти директор "Пятерочки" получила срок за хищения из кассы

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор директору "Пятерочки" за хищения из кассы магазина. За пять месяцев женщина вынесла 1,8 млн рублей.

Хищения из сейфа главной кассы начались в сентябре 2024 года. Чтобы скрыть их, женщина через программу GK Retаil ВО вносила заведомо завышенные данные о суммах, передаваемых в инкассацию.

В ходе инвентаризации наличных сотрудники службы безопасности ООО "Агроторг" установили недостачу в размере 1,84 млн рублей. Директор была отстранена от выполнения обязанностей.

Подсудимая полностью признала вину и пояснила суду, что деньги потребовались ей для погашения просрочек по кредитам. Якобы впоследствии она намеревалась вернуть деньги, взятые из кассы.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года. Отбывание наказания было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск ООО "Агроторг" и обязал женщину вернуть похищенное.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31