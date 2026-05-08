В Тольятти директор "Пятерочки" получила срок за хищения из кассы

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор директору "Пятерочки" за хищения из кассы магазина. За пять месяцев женщина вынесла 1,8 млн рублей.

Хищения из сейфа главной кассы начались в сентябре 2024 года. Чтобы скрыть их, женщина через программу GK Retаil ВО вносила заведомо завышенные данные о суммах, передаваемых в инкассацию.

В ходе инвентаризации наличных сотрудники службы безопасности ООО "Агроторг" установили недостачу в размере 1,84 млн рублей. Директор была отстранена от выполнения обязанностей.

Подсудимая полностью признала вину и пояснила суду, что деньги потребовались ей для погашения просрочек по кредитам. Якобы впоследствии она намеревалась вернуть деньги, взятые из кассы.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года. Отбывание наказания было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск ООО "Агроторг" и обязал женщину вернуть похищенное.