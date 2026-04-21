Страховой агент присвоила денежные средства клиентов на полмиллиона рублей

Нефтегорский районный суд Самарской области вынес приговор гражданке, признанной виновной в мошенничестве и присвоении вверенных средств в крупном размере, сообщает региональная пресс-служба судов.

По данным суда, в 2025 г., действуя как агент ПАО СК "Росгосстрах", обвиняемая заключила 92 договора страхования и присвоила страховую премию на сумму 576 725 рублей. Кроме того, она обманула трех клиентов, взяв деньги за полисы ОСАГО и КАСКО, но договоры не оформила .

Подсудимая вину признала. Суд назначил ей принудительные работы сроком на 2 года 1 месяц с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Гражданский иск компании полностью удовлетворен.

Приговор в законную силу пока не вступил.