В Самарской области в собственность государства обращено более 900 кг янтаря

В Самарской области в собственность государства обращено более 900 кг янтаря

В Самарской области по иску транспортного прокурора в собственность государства обращено более 900 кг янтаря стоимостью свыше 4 млн руб., сообщает Генпрокуратуа РФ.

Напомним, в мае 2024 г. сотрудниками Самарской таможни при попытке незаконного вывоза с территории Российской Федерации в кузове транспортного средства обнаружен янтарь-сырец массой более 900 кг. Собственник янтаря не установлен.

Следственным органом расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Куйбышевский транспортный прокурор направил в суд иск об обращении янтаря в собственность государства для дальнейшей реализации.

Железнодорожным районным судом Самары исковые требования транспортного прокурора удовлетворены, янтарь обращен в собственность государства. 

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

