В Самарской области в собственность государства обращено более 900 кг янтаря

В Самарской области по иску транспортного прокурора в собственность государства обращено более 900 кг янтаря стоимостью свыше 4 млн руб., сообщает Генпрокуратуа РФ.
Напомним, в мае 2024 г. сотрудниками Самарской таможни при попытке незаконного вывоза с территории Российской Федерации в кузове транспортного средства обнаружен янтарь-сырец массой более 900 кг. Собственник янтаря не установлен.
Следственным органом расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).
Куйбышевский транспортный прокурор направил в суд иск об обращении янтаря в собственность государства для дальнейшей реализации.
Железнодорожным районным судом Самары исковые требования транспортного прокурора удовлетворены, янтарь обращен в собственность государства.
