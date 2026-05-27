Директор стройфирмы, обманувший клиентов, получил реальный срок

Суды Происшествия

Директор стройфирмы, обманувший клиентов, получил реальный срок

ОТРАДНЫЙ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Отрадном вынесли приговор 36-летнему директору строительной фирмы, обвиняемому в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Самарской области, мужчина, выдавая себя за добросовестного предпринимателя, не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Он заключил с гражданами четыре договора строительного подряда, а полученные от них деньги в общей сумме 11,7 млн руб. потратил на собственные нужды.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый частично возместил одному из потерпевших причиненный ущерб.

С учетом мнения прокурора суд назначил предпринимателю четыре с половиной года лишения свободы.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

