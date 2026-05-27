Директор стройфирмы, обманувший клиентов, получил реальный срок

В Отрадном вынесли приговор 36-летнему директору строительной фирмы, обвиняемому в мошенничестве.
Как сообщает прокуратура Самарской области, мужчина, выдавая себя за добросовестного предпринимателя, не намеревался в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Он заключил с гражданами четыре договора строительного подряда, а полученные от них деньги в общей сумме 11,7 млн руб. потратил на собственные нужды.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый частично возместил одному из потерпевших причиненный ущерб.
С учетом мнения прокурора суд назначил предпринимателю четыре с половиной года лишения свободы.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???