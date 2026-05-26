Сызранец, зарубивший знакомого, получил 9 лет колонии

В Сызрани вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который в августе прошлого года во время ссоры зарубил знакомого.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, в с. Старая Рачейка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему приятелю. В ходе возникшей ссоры подсудимый нанес хозяину дома не менее двух ударов топором по голове. Пострадавший скончался в больнице спустя два дня.
В ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) сызранец признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???