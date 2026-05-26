РСХБ направит 2,9 млрд рублей на развитие молочного животноводства Самарской области

Вблизи села Старое Резяпкино Клявлинского района Самарской области ведётся строительство нового животноводческого комплекса, рассчитанного на 3550 коров и 5100 голов молодняка. Производственная мощность предприятия составит порядка 40 тыс. тонн молока в год. Проект реализует компания "Северная Нива Самара" (входит в ГК "ЭкоНива") при поддержке Россельхозбанка, который направит на эти цели 2,9 млрд рублей по программе льготного кредитования.
"ЭкоНива" видит большой потенциал развития бизнеса в Самарской области. Строительство нового комплекса в Клявлинском районе позволит группе нарастить объемы производства сырого молока, повысить эффективность работы и внести свой вклад в развитие молочного животноводства региона", — подчеркнул региональный директор ГК "ЭкоНива" в Приволжском регионе Николай Лукерин.
"Самарская область обладает хорошим потенциалом для развития агропромышленного комплекса, и задача банка — поддерживать такие точки роста. Новый животноводческий комплекс — это серьезный вклад в развитие молочной отрасли региона, создание современной инфраструктуры и укрепление продовольственной устойчивости", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Всего с использованием финансирования Россельхозбанка ГК "ЭкоНива" построила 26 новых молочных комплексов в 9 регионах России и реализовала ряд других инвестиционных проектов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?