РСХБ направит 2,9 млрд рублей на развитие молочного животноводства Самарской области

Вблизи села Старое Резяпкино Клявлинского района Самарской области ведётся строительство нового животноводческого комплекса, рассчитанного на 3550 коров и 5100 голов молодняка. Производственная мощность предприятия составит порядка 40 тыс. тонн молока в год. Проект реализует компания "Северная Нива Самара" (входит в ГК "ЭкоНива") при поддержке Россельхозбанка, который направит на эти цели 2,9 млрд рублей по программе льготного кредитования.

"ЭкоНива" видит большой потенциал развития бизнеса в Самарской области. Строительство нового комплекса в Клявлинском районе позволит группе нарастить объемы производства сырого молока, повысить эффективность работы и внести свой вклад в развитие молочного животноводства региона", — подчеркнул региональный директор ГК "ЭкоНива" в Приволжском регионе Николай Лукерин.

"Самарская область обладает хорошим потенциалом для развития агропромышленного комплекса, и задача банка — поддерживать такие точки роста. Новый животноводческий комплекс — это серьезный вклад в развитие молочной отрасли региона, создание современной инфраструктуры и укрепление продовольственной устойчивости", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Всего с использованием финансирования Россельхозбанка ГК "ЭкоНива" построила 26 новых молочных комплексов в 9 регионах России и реализовала ряд других инвестиционных проектов.