Чтобы техника не подводила, ремонтировать нужно вовремя

Фирма ООО "ЛАД" работает в сфере ремонта сельскохозяйственной техники и поставки запасных частей к ней с 1993 года и зарекомендовала себя как надежный партнер аграрных организаций Самарской области и регионов Поволжья.

За разработку и освоение современных технологий ремонта и внедрение в производство оборудования для технического сервиса сельскохозяйственной техники ООО "ЛАД" многократно награждалось золотыми и серебряными медалями на Поволжских агропромышленных выставках.

Появление различных видов и марок импортной техники на полях сельхозпроизводителей приводит к необходимости освоения ремонта новых видов агрегатов. В сложившихся условиях возникают сложности с наличием запчастей для ремонта импортных сельхозмашин, сроки поставки их значительно увеличились, часть импортеров техники не работают больше в РФ, а поставленные ими агрегаты требуют обслуживания. Комбайны и тракторы простаивают в страду, теряя драгоценные дни. Наличие в мастерских нашей фирмы станочного оборудования и квалифицированных рабочих позволяет восстанавливать значительное количество деталей и комплектующих. Долгосрочные договоры с поставщиками запчастей позволяют даже в современных условиях получать необходимые для ремонта узлы.

Наша фирма настраивает заказчиков ремонтных услуг на проведение обслуживания и ремонта техники в осенне-зимний период, по завершении осенних работ. Дефектовка состояния машинно-тракторного парка позволит хозяйствам выявить неисправную технику, определить потребность ее в ремонте и сделать заявку в нашу фирму. Мы сможем своевременно сделать заказ производителям запчастей и отремонтировать узлы и агрегаты.

Спектр услуг фирмы достаточно широк. В мастерских, оснащенных всем необходимым оборудованием и испытательными стендами, ремонтируются:

- гидроприводы, устанавливаемые на все виды комбайнов и дорожно-строительных машин (ГСТ-90, ГСТ-112 и других марок, включая агрегаты импортного производства Sauer Danfoss, Bosh Rexroth, Eaton Vikers, Linde, Parker Hannifin);

- гидрораспределители всех марок и модификаций российского и импортного производства;

- гидроусилители рулевого управления тракторов;

- гидроцилиндры тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин.

На все виды выполненных работ предоставляется гарантия на срок до шести месяцев.

Второй важной частью деятельности фирмы является поставка предприятиям АПК запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники собственными силами. Многолетнее сотрудничество с ПО "Гомсельмаш" и богатый опыт директора предприятия Владимира Васильевича Уварова, проработавшего 20 лет представителем этого завода в Поволжском регионе, позволяют ООО "ЛАД" не только стабильно обеспечивать хозяйства запасными частями к кормоуборочной и зерноуборочной технике, произведенной на этом заводе, но и оказывать консультационные услуги инженерно-техническим службам.

В нашей фирме гибкие и мобильные формы работы с клиентами, в зимний период предоставляются значительные скидки, предлагаются выгодные условия. Мы стараемся к каждому покупателю подходить индивидуально.

В фирме "ЛАД" высокопрофессиональный коллектив. Все работники ремонтных мастерских имеют соответствующее техническое образование и могут проконсультировать заказчика. Предприятие динамично развивается, за все годы работы ни разу не задержало выплату заработной платы и уплату налогов и взносов в бюджет. Сотрудники имеют весь социальный пакет, достойные условия труда и обеспечены спецодеждой.