Практика с зарплатой и жильем: в Самарской области привлекать молодежь в АПК помогает нацпроект

В Самарской области выстроена эффективная система взаимодействия власти, бизнеса и образовательных учреждений. Ключевым инструментом стали меры господдержки, предоставляемые сельхозтоваропроизводителям, которые берут на себя обучение студентов и наставничество. В 2026 году возмещение части затрат получили 15 сельскохозяйственных предприятий региона, организовавших производственную практику для студентов. 249 студентов прошли практику на предприятиях АПК Самарской области при господдержке.
Особенность прохождения практики в хозяйствах региона в том, что она полностью оплачивается. За счет средств федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" предприятия могут компенсировать значительную часть своих затрат. Государство возмещает до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России. Если практикант учится по профильному направлению в организации, не подведомственной ведомству, размер компенсации составляет до 30%. Обязательными условиями для получения поддержки являются работа на сельской территории и наличие статуса сельхозтоваропроизводителя или переработчика сельскохозяйственной продукции.
Практику на предприятиях проходят студенты Самарского государственного аграрного университета, а также региональных профессиональных образовательных учреждений, включая Большеглушицкий государственный техникум, Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум и Сергиевский губернский техникум.
Одним из примеров сотрудничества образования и бизнеса стала практика студентов колледжа Самарского ГАУ в ООО "Транстехстрой Агро" в Большеглушицком районе. Практикантам выплачивали зарплату, предоставляли жилье и питание, а также организовывали доставку до места работы.
Студент четвертого курса колледжа Самарского ГАУ Евгений Добрынкин работал в мастерских хозяйства слесарем.
"Я был трудоустроен слесарем мастерских на полную ставку. Раньше мне оплачивали половину ставки, а затем стали начислять полноценную зарплату, как и другим сотрудникам", — поделился Евгений.
Во время уборочной кампании он участвовал в техническом обслуживании комбайнов: регулировал зазоры в решетах, проверял натяжение ремней и состояние подшипников.
Работу практикантов курировал заместитель генерального директора по производственным процессам Василий Адонин.
"Сначала ребята изучали, как устроена сельскохозяйственная машина, а затем мы прикрепляли их к опытным механизаторам. Евгения планируем еще посадить на трактор", — рассказал он.
По словам Адонина, практика на предприятии — не формальность, а возможность для студентов проверить свои знания, получить востребованные навыки и найти свое место в профессии.
Василий Адонин окончил инженерный факультет Самарского ГАУ по программам бакалавриата и магистратуры. Сейчас он продолжает обучение в аспирантуре по ученическому договору и повышает квалификацию за счет средств федерального проекта "Кадры в АПК". Производственную деятельность он совмещает с преподаванием в колледже университета.
Особое внимание профессиональной реализации выпускников в агропромышленном комплексе уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его поручению в регионе усилены меры поддержки молодых специалистов в АПК: увеличены размеры выплат и расширен круг их получателей. В 2026 году размер единовременной выплаты составляет до 207 тыс. рублей для специалистов со средним профессиональным образованием и до 414 тыс. рублей для выпускников вузов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами