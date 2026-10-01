Экс-замглавы Самары Сергей Карасев назначен вице-губернатором Оренбуржья по вопросам региональной безопасности

С четверга, 1 октября, на должность вице-губернатора Оренбургской области по вопросам региональной безопасности назначен бывший заместитель главы Самары Сергей Карасев. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава региона Евгений Солнцев.
"Сергей Павлович — полковник запаса, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и двух орденов Мужества. Кроме того, является одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Более 20 лет Сергей Павлович служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — отметил губернатор.
Сергей Карасев имеет опыт управленческой деятельности в гражданской сфере — с декабря 2025 г. работал заместителем главы городского округа Самара.
"Уверен, его опыт будет полезен и Оренбуржью. Одним из важных направлений деятельности Сергея Павловича в новой должности станет работа с ветеранами СВО, а также повышение безопасности региона", — заключил Евгений Солнцев.
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"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.