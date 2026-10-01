Экс-замглавы Самары Сергей Карасев назначен вице-губернатором Оренбуржья по вопросам региональной безопасности

С четверга, 1 октября, на должность вице-губернатора Оренбургской области по вопросам региональной безопасности назначен бывший заместитель главы Самары Сергей Карасев. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава региона Евгений Солнцев.

"Сергей Павлович — полковник запаса, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и двух орденов Мужества. Кроме того, является одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Более 20 лет Сергей Павлович служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — отметил губернатор.

Сергей Карасев имеет опыт управленческой деятельности в гражданской сфере — с декабря 2025 г. работал заместителем главы городского округа Самара.

"Уверен, его опыт будет полезен и Оренбуржью. Одним из важных направлений деятельности Сергея Павловича в новой должности станет работа с ветеранами СВО, а также повышение безопасности региона", — заключил Евгений Солнцев.