Главу Шенталы уличили в премировании самого себя

В Самарской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения Шентала, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В ходе прокурорской проверки установлено, что глава Шенталы самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов.
Прокуратура отреагировала на выявленные нарушения внесением представления, однако решение о досрочном прекращении полномочий главы собранием представителей сельского поселения принято не было.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением, которое судом удовлетворено.
Во исполнение вступившего в законную силу постановления суда полномочия главы поселения досрочно прекращены в связи с утратой доверия.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.