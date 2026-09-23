Главу Шенталы уличили в премировании самого себя

В Самарской области по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения Шентала, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе прокурорской проверки установлено, что глава Шенталы самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов.

Прокуратура отреагировала на выявленные нарушения внесением представления, однако решение о досрочном прекращении полномочий главы собранием представителей сельского поселения принято не было.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением, которое судом удовлетворено.

Во исполнение вступившего в законную силу постановления суда полномочия главы поселения досрочно прекращены в связи с утратой доверия.