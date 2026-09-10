Иван Носков: "Каждый район Самары по-своему особенный, и именно жители наполняют его жизнью и характером"

Накануне 440-летия со дня основания Самары в районах города проходят праздничные мероприятия для жителей. 8 сентября праздничные события прошли в Куйбышевском, Железнодорожном и Октябрьском районах, а также в Самарском, который в эти дни также отмечает свой 70-летний юбилей.

"Каждый район Самары по-своему особенный, и именно жители наполняют его жизнью и характером. Куйбышевский район — молодой, динамично развивающийся, с сильными трудовыми традициями, Самарский — историческое сердце города, Октябрьский — современный, это центр научной, культурной и общественной жизни. Железнодорожный район гостеприимно встречает гостей города и тех, кто возвращается домой. Вместе с другими районами они составляют Самару — многогранную, динамичную и по своему родную для каждого. Желаю всем самарцам счастья, благополучия и здоровья!" — сказал глава города Самары Иван Носков.

В канун 440-летия Самары и по случаю 70-летия со дня образования Самарского района его жителей поздравили заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, председатель Думы города Самары Сергей Рязанов, председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов и депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер.

Для гостей торжественного мероприятия в Самарском районе выступили творческие коллективы города — Государственный Академический Волжский русский народный хор имени П. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, солистка Самарской государственной филармонии Екатерина Масальская, обладатель звания "Лучший баритон России" 2024 года Вадим Зубков и другие исполнители.

"У нас в Самарском районе есть свои места силы, свои легенды, которые передаются из поколения в поколение. Моя миссия — передавать знания подрастающему поколению, знакомить жителей и гостей города с его уникальной историей, наследием, всем тем, что формирует нашу самобытность. Жителям любимого района и города желаю благополучия, здоровья, удачи и новых достижений во всех начинаниях!" — сказала преподаватель истории в школе № 57, экскурсовод Анастасия Когенман, награжденная Благодарностью главы администрации Самарского района городского округа Самара.

В Куйбышевском районе, где праздник прошел в зале дома культуры "Нефтяник", для жителей выступили вокальные и хореографические коллективы — ансамбль танца "Вдохновение", вокальная группа "Браво", хор детской школы искусств № 9 и вокальный ансамбль "Сигнон", а также сольные исполнители.

"Я люблю свой район и нашу Самару. Уже не первый год в юнармейском движении, участвую в Параде Памяти и Параде Победы, в соревнованиях "Зарница Поволжья". Мне очень близка военно-патриотическая тема: главное — помнить историю и делать что-то хорошее для города. С наступающим Днем города, и пусть небо будет мирным!" — сказал учащийся 11-го класса школы № 177 Егор Вочков.

Напомним, программа основных мероприятий, посвященных 440-летию Самары, опубликована на сайте администрации города.