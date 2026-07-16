Иван Носков: "Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению"

До завершения летней ремонтной кампании школ и детских садов в Самаре осталось около месяца. Глава города Иван Носков вместе с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном проверили ход работ на наиболее крупных объектах: в двух корпусах школы № 36, дошкольном отделении школы № 35 и лицее № 131 "Созвездие". Во всех этих учебных заведениях проводится комплексный капитальный ремонт. Об этом сообщил в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Наиболее близки к завершению работ в лицее, выполнение — 80%. Выполнен ремонт кровли, спортивного блока, фасада, отмостки, кабинетов, санузлов и т. д. Фактически остается выполнить монтаж потолков с освещением, малярные работы и отремонтировать входную группу. Общая стоимость работ составила порядка 38 млн рублей.

"Ремонт в двух корпусах школы № 36 проверяю не первый раз, площадь большая, работы крупные. Готовность объекта на данный момент — 55–60%, есть небольшое отставание от графика, которое подрядчик должен наверстать. Но! Не в ущерб качеству работ. Самая интересная часть работ — это универсальная спортплощадка с полимерным покрытием, которая располагается между двумя корпусами. Площадкой смогут пользоваться ученики обоих корпусов, она послужит связующим звеном между зданиями. Следующий шаг — установить общее ограждение для двух корпусов и отремонтировать тротуар", — пишет мэр.

В дошкольном отделении школы № 35 готовность на данный момент — 70%. С начала июня, когда инспектировали объект в прошлый раз, подрядчик серьезно продвинулся (тогда готовность составляла 40%). Обсудили необходимость более оперативного согласования колера стен и плитки для завершения отделочных работ. Важно, чтобы взаимодействие руководителей соцучреждений, департамента образования и подрядчика было бесперебойным.

"Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению, у педагогического коллектива будет время на подготовку к учебному году. Замечания по ходу работ есть, но они решаемы на уровне руководства школ и подрядных организаций. Как сказал подрядчик, работающий в лицее: "Халтурить нам тут не дадут!" И это, наверное, лучший комплимент директору лицея № 131 Людмиле Басис.

Отдельно хочу поблагодарить правительство Самарской области и лично губернатора Вячеслава Федорищева за внимание к нашим учреждениям образования. Комплексный подход к ремонту стал возможен благодаря участию Самары в региональных программах и нацпроектах "Семья" и "Молодежь и дети".

По ходу объезда получили обратную связь от строителей, их мнение пригодится при планировании ремонтов последующих лет", — пишет Иван Носков.