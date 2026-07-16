16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Потенциал Самары огромен и всем нужно работать на благо города" Иван Носков: "Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению" Александр Кузнецов покинул пост главы Волжского района Иван Носков: "Наши талантливые и творческие дети должны заниматься в комфортных условиях" Иван Носков: "В программу капремонта включено более 100 исторических зданий"

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 153
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До завершения летней ремонтной кампании школ и детских садов в Самаре осталось около месяца. Глава города Иван Носков вместе с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном проверили ход работ на наиболее крупных объектах: в двух корпусах школы № 36, дошкольном отделении школы № 35 и лицее № 131 "Созвездие". Во всех этих учебных заведениях проводится комплексный капитальный ремонт. Об этом сообщил в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Наиболее близки к завершению работ в лицее, выполнение — 80%. Выполнен ремонт кровли, спортивного блока, фасада, отмостки, кабинетов, санузлов и т. д. Фактически остается выполнить монтаж потолков с освещением, малярные работы и отремонтировать входную группу. Общая стоимость работ составила порядка 38 млн рублей.

"Ремонт в двух корпусах школы № 36 проверяю не первый раз, площадь большая, работы крупные. Готовность объекта на данный момент — 55–60%, есть небольшое отставание от графика, которое подрядчик должен наверстать. Но! Не в ущерб качеству работ. Самая интересная часть работ — это универсальная спортплощадка с полимерным покрытием, которая располагается между двумя корпусами. Площадкой смогут пользоваться ученики обоих корпусов, она послужит связующим звеном между зданиями. Следующий шаг — установить общее ограждение для двух корпусов и отремонтировать тротуар", — пишет мэр.

В дошкольном отделении школы № 35 готовность на данный момент — 70%. С начала июня, когда инспектировали объект в прошлый раз, подрядчик серьезно продвинулся (тогда готовность составляла 40%). Обсудили необходимость более оперативного согласования колера стен и плитки для завершения отделочных работ. Важно, чтобы взаимодействие руководителей соцучреждений, департамента образования и подрядчика было бесперебойным.

"Основные ремонты в образовательных учреждениях Самары близятся к завершению, у педагогического коллектива будет время на подготовку к учебному году. Замечания по ходу работ есть, но они решаемы на уровне руководства школ и подрядных организаций. Как сказал подрядчик, работающий в лицее: "Халтурить нам тут не дадут!" И это, наверное, лучший комплимент директору лицея № 131 Людмиле Басис.

Отдельно хочу поблагодарить правительство Самарской области и лично губернатора Вячеслава Федорищева за внимание к нашим учреждениям образования. Комплексный подход к ремонту стал возможен благодаря участию Самары в региональных программах и нацпроектах "Семья" и "Молодежь и дети".

По ходу объезда получили обратную связь от строителей, их мнение пригодится при планировании ремонтов последующих лет", — пишет Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2