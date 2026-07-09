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Иван Носков: "В Самаре усилили полив зеленых насаждений и запустили аэрацию воздуха"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре при стабильном сохранении температуры, превышающей 30°C, усилили режим полива городских цветников и молодых зеленых насаждений. Кроме того, для охлаждения воздуха и дорожного полотна запустили аэрацию. Она проводится в самые жаркие часы, прежде всего на дорогах и в пешеходных зонах с высокой проходимостью. Об этом пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На этой неделе аэрацию уже провели на улицах 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, Физкультурной, Некрасовской и на пешеходной зоне улицы Ленинградской.

"По данным замеров, проведенных сразу после прохода поливомоечных машин, температура воздуха после аэрации снижается примерно на 9 градусов. Это позволяет сохранять долговечность асфальтовых покрытий, снижает вероятность их пластической деформации от палящего солнца. Поэтому с этого года в Самаре она уже стала частью комплексного ухода за городом, — рассказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. — Для полива растений увеличиваем количество ежедневных рейсов спецтехники. Чтобы вода не испарялась мгновенно и не оставляла на листьях ожогов, полив смещаем на ранние утренние и поздние вечерние часы, когда жара спадает".

Для полива городских цветников АО "Спецремстройзеленхоз" города Самары использует до 300 кубометров воды ежедневно. Общая площадь однолетних цветущих растений в этом году превышает 30 тыс. кв. м, также установлено более 1100 вазонов, кашпо, каскадных и вертикальных цветочных конструкций. Суммарно АО "Спецремстройзеленхоз", МАУ "Самарская набережная", МАУ "Парки Самары", МБУ "Благоустройство" и подрядные организации задействуют для аэрации и полива более 65 машин.

Маршруты поливомоечных машин, проводящих аэрацию, вариативны и планируются ежедневно перед началом работ. Спецмашины, задействованные в аэрации, оснащены поворотными соплами для подачи воды, что позволяет регулировать направление — либо охлаждать покрытие проезжих частей и пешеходных зон, либо орошать воздух. Также в городе увеличена частота работы систем автополива и капельного полива газонов, клумб общей протяженностью порядка 170 тыс. пог. м.

В парках, скверах и на общественных пространствах освежают воздух 48 городских фонтанов Самары. В течение летнего сезона все они, включая фонтаны со светодинамическим оснащением и музыкальным программированием, работают с 9:00 до 22:00. Дополнительно для удобства отдыхающих в этом году вдоль набережной установлены питьевые фонтанчики.

"В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, сохранится жаркая погода. Поэтому интенсивность полива в городе будем сохранять до смены температур. Берегите себя и своих близких, не находитесь долго на открытом солнце, пейте больше воды. А всех, кто отдыхает на пляжах Волги, прошу соблюдать правила безопасности на воде — обращайте внимание на замечания дежурных спасателей. И помните, при плохом самочувствии вы можете обратиться к ним за первой медицинской помощью", — напомнил Иван Носков.

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