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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Для пострадавших в пожаре подготовили жилье в маневренном фонде"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей дома № 20 по ул. 22 Партсъезда, чьи квартиры пострадали от пожара, разместят в маневренном фонде. Об этом в своем канале в Мах сообщил глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Для размещения пострадавших оперативно подготовили жилье в маневренном фонде — комфортные благоустроенные квартиры. Детям предлагаем отдых в загородных оздоровительных лагерях", — написал мэр.

Сейчас в пункте временного размещения организованы консультации для пострадавших по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета. По поручению мэра там постоянно дежурит глава Советского района Вадим Бородин, который также консультирует пострадавших.

По словам Ивана Носкова, утром 15 июня, было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, прокуратуры и МВД. По данным мэрии, в результате пожара пострадало 48 жителей.

"С Управлением МВД России по городу Самаре есть договоренность о максимальном содействии в восстановлении утерянных документов, с Главным управлением МЧС России по Самарской области — об оперативной выдаче необходимых справок. Все пострадавшие провели ночь у родственников или за городом, со всеми на постоянной связи находятся сотрудники районной администрации, на базе пункта временного размещения работают психологи", — написал глава города.

Дом находится под охраной полиции до окончания следственных действий. Специализированная организация совместно с управляющей компанией приступила к его обследованию. На данный момент невозможно исключить угрозу обрушения внутри пострадавшего подъезда, поэтому, хотя спецтехника для разбора завалов выделена, ее работа приостановлена до особого разрешения спасателей.

"Еще раз хочу отдельно поблагодарить наших пожарных — я был свидетелем их героизма. Из-за жары работать им было крайне сложно, некоторым спасателям понадобилась помощь медиков. Тем не менее они выполняли свой служебный долг, спасая жизни и имущество жильцов дома", — отметил Иван Носков.

Напомним, пожар произошел вечером 15 июня. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти госпитализированных. Возбуждено уголовное дело.

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