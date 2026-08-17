16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николаю Нешпору по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства дали пять лет колонии За пьяную езду водитель из Кошкинского района лишился мотоцикла Суд удовлетворил иск по взысканию миллиарда с экс-главы Шестого кассационного суда Ефанова В Самарской области суд огласил решение по делу о незаконной банковской деятельности Самарца осудили за мошенничество с соцконтрактом

Суды Происшествия

Николаю Нешпору по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства дали пять лет колонии

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной компании "Прогресс-Н" Николая Нешпора. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в 2016 г. директор фирмы принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта - многоквартирного дома в Железнодорожном районе, который ранее возводился за счет средств дольщиков.

В связи с этим в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства им была получена из областного бюджета субсидия в размере 50 млн рублей.

В 2019 г. дом был достроен и введен в эксплуатацию, однако права четырех дольщиков не восстановлены. Предназначавшиеся им квартиры общей стоимостью более 9 млн руб. были переданы директором другим лицам, а полученные за них средства похищены. Права дольщиков восстановлены за счет регионального бюджета.

Напомним, в 2023 г. Нешпор был судим за аналогичное преступление.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6