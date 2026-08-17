Николаю Нешпору по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства дали пять лет колонии

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной компании "Прогресс-Н" Николая Нешпора. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По версии следствия, в 2016 г. директор фирмы принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта - многоквартирного дома в Железнодорожном районе, который ранее возводился за счет средств дольщиков.
В связи с этим в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства им была получена из областного бюджета субсидия в размере 50 млн рублей.
В 2019 г. дом был достроен и введен в эксплуатацию, однако права четырех дольщиков не восстановлены. Предназначавшиеся им квартиры общей стоимостью более 9 млн руб. были переданы директором другим лицам, а полученные за них средства похищены. Права дольщиков восстановлены за счет регионального бюджета.
Напомним, в 2023 г. Нешпор был судим за аналогичное преступление.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.