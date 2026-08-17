Николаю Нешпору по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства дали пять лет колонии

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной компании "Прогресс-Н" Николая Нешпора. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в 2016 г. директор фирмы принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта - многоквартирного дома в Железнодорожном районе, который ранее возводился за счет средств дольщиков.

В связи с этим в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства им была получена из областного бюджета субсидия в размере 50 млн рублей.

В 2019 г. дом был достроен и введен в эксплуатацию, однако права четырех дольщиков не восстановлены. Предназначавшиеся им квартиры общей стоимостью более 9 млн руб. были переданы директором другим лицам, а полученные за них средства похищены. Права дольщиков восстановлены за счет регионального бюджета.

Напомним, в 2023 г. Нешпор был судим за аналогичное преступление.