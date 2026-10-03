В Самарской области начался отопительный сезон

В Самарской области запустили отопление в соцобъекты и многоквартирные жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Официальный старт в ряде муниципалитетов был дан еще 16 сентября. Как и всегда, первыми тепло получают северные территории области.
На 2 октября отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований.
"Подключено 363 котельные (20%), 712 многоквартирных домов (3% от общего числа). Подача в жилые дома всегда идет после того как системы будут прогреты на соцобъектах. Учреждения соцсфера, культуры и здравоохранения — 391 (15%), школы и детсады — 382 (16%). Напоминаем, что решение о старте отопсезона принимают органы местного самоуправления на местах. Запуск систем теплоснабжения и поэтапное подключение зданий продолжаются", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.