В Самарской области начался отопительный сезон

В Самарской области запустили отопление в соцобъекты и многоквартирные жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Официальный старт в ряде муниципалитетов был дан еще 16 сентября. Как и всегда, первыми тепло получают северные территории области.

На 2 октября отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований.

"Подключено 363 котельные (20%), 712 многоквартирных домов (3% от общего числа). Подача в жилые дома всегда идет после того как системы будут прогреты на соцобъектах. Учреждения соцсфера, культуры и здравоохранения — 391 (15%), школы и детсады — 382 (16%). Напоминаем, что решение о старте отопсезона принимают органы местного самоуправления на местах. Запуск систем теплоснабжения и поэтапное подключение зданий продолжаются", — говорится в сообщении.