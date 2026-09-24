С октября в Самаре вырастут тарифы на холодную воду

Региональный комитет ценового и тарифного регулирования утвердил новые расценки ООО "СКС" на холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре. Они начнут действовать с 1 октября 2026 года.

В приказе ведомства указано, что кубометр питьевой воды подорожает с 51,65 до 58,56 рубля. Тариф на водоотведение вырастет с 29,38 до 35,4 рубля за кубометр.

С октября планируют увеличить и другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс установили на уровне 13,4%. Почитайте подробности.

Уже утверждены новые тарифы на электроэнергию. Также приняты расценки на газ.

Запланировали власти и индексацию взносов на капитальный ремонт домов. Но это произойдет уже в 2027 году.