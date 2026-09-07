Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток

В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.

В воскресенье, 6 сентября, вечером при проведении земляных работ был поврежден Красноармейский групповой водопровод. Без централизованного холодного водоснабжения остались 39 населенных пунктов — почти 15 тыс. человек. "Запас воды в системе ограничен. Поэтому сейчас главная задача — в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение и обеспечить людей водой на период проведения работ", — подчеркнул глава региона.

По поручению губернатора со вчерашнего дня ситуация взята на контроль первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Виталием Шабалатовым.

Повреждение магистрального трубопровода было зафиксировано возле поселка Осинки Безенчукского района, авария затронула объекты Красноармейского района. О том, какие меры были предприняты для ее устранения, и о планируемых сроках восстановления водоснабжения доложил глава Красноармейского района Сергей Источников.

"В настоящий момент введен режим повышенной готовности. На месте работает аварийно- восстановительная бригада, материал полностью завезен. Ориентировочное время устранения аварии — в течение суток. Водоснабжение для населения и социально значимых объектов не прекращалось — оно осуществляется из резервуарных источников", — сообщил глава района.

По предварительным оценкам, текущего запаса воды в резервуарах должно хватить до 12.00 8 сентября. На 10.00 во вторник запланирован подвоз воды в населенные пункты — маршруты разработаны районной администрацией совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Губернатор особо акцентировал внимание на необходимости оперативно информировать граждан о ходе работ. "Просьба, чтобы все населенные пункты, люди, которые сейчас очень переживают, знали о том, как работы ведутся, какие у нас сроки, куда обратиться при необходимости за тем или иным первоочередным, что мы обязаны всегда в таких ситуациях предоставлять нашим людям", — поручил Вячеслав Федорищев главе района.