Самарские школьники могут принять участие во Всероссийских соревнованиях "Школьная лига легкой атлетики"

С 11 по 18 октября в Туле пройдут Всероссийские соревнования "Школьная лига легкой атлетики". Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), Студенческой лигой легкой атлетики и министерством спорта Тульской области. Проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по развитию школьного спорта. Цель соревнований — создание для детей общей спортивной среды, формирование устойчивых навыков здорового образа жизни.

К участию допускаются команды, сформированные из учеников одной школы. Участники должны иметь основную медицинскую группу здоровья и заниматься в школьном спортивном клубе. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди спортсменов 2016–2017, 2014–2015 и 2012–2013 годов рождения. Состав каждой команды включает девять человек: четырех юношей, четырех девушек и руководителя. В программу соревнований входят следующие спортивные дисциплины: бег 60 м., бег 1000 м., прыжок в длину, метание мяча (вес 150 г).

В соревнованиях могут принять участие команды из всех регионов страны. Подробная информация — в Положении о Всероссийских соревнованиях "Школьная лига легкой атлетики" на сайте школатлетика.рф.