Самарские школьники могут принять участие во Всероссийских соревнованиях "Школьная лига легкой атлетики"

С 11 по 18 октября в Туле пройдут Всероссийские соревнования "Школьная лига легкой атлетики". Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), Студенческой лигой легкой атлетики и министерством спорта Тульской области. Проект реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по развитию школьного спорта. Цель соревнований — создание для детей общей спортивной среды, формирование устойчивых навыков здорового образа жизни.
К участию допускаются команды, сформированные из учеников одной школы. Участники должны иметь основную медицинскую группу здоровья и заниматься в школьном спортивном клубе. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди спортсменов 2016–2017, 2014–2015 и 2012–2013 годов рождения. Состав каждой команды включает девять человек: четырех юношей, четырех девушек и руководителя. В программу соревнований входят следующие спортивные дисциплины: бег 60 м., бег 1000 м., прыжок в длину, метание мяча (вес 150 г).
В соревнованиях могут принять участие команды из всех регионов страны. Подробная информация — в Положении о Всероссийских соревнованиях "Школьная лига легкой атлетики" на сайте школатлетика.рф.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.