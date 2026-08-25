Три автора из Самарской области вошли в число полуфиналистов программы "Министерство контента"

Названы имена полуфиналистов трека "Министерство контента" всероссийского проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Авторам предстоит работать над реальными отраслевыми задачами федеральных ведомств и создавать медиапроекты, способные говорить о важных для страны темах современным и доступным аудитории языком. В их числе — жители Самарской области.

"Министерство контента" — первая и единственная в России образовательная программа, которая выстраивает системное взаимодействие авторов контента и федеральных органов исполнительной власти. Всего на новый сезон программы поступило более 12500 заявок. В полуфинал вышли 155 человек из 51 региона России, которые объединились в команды шести федеральных ведомств и переходят от обучения к практической работе над реальными отраслевыми задачами.

"В "Министерстве контента" мы меняем сам подход к взаимодействию с авторами. Блогер подключается не тогда, когда проект уже создан и о нем нужно рассказать аудитории, а с самого начала — вместе с командой министерства ищет идею, формат и язык будущего медиапроекта. Так он становится полноценным соавтором решения. Такой формат партнерства позволяет объединить отраслевую экспертизу ведомств с креативностью, пониманием аудитории и возможностями современных медиа", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Во втором сезоне "Министерства контента" партнерами проекта стали шесть федеральных ведомств: Минсельхоз России, Минздрав России, Минпромторг России, Минпросвещения России, Минспорт России и Минэкономразвития России. Каждое министерство сформировало собственные отраслевые задачи, над которыми авторы будут работать вместе с представителями ведомств. Направления будущих медиапроектов охватывают агропромышленный комплекс, здравоохранение, промышленность, просвещение, спорт и международный туризм.

Самарскую область в полуфинале программы "Министерство контента" Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представляют директор департамента физической культуры и спорта администрации Тольятти Андрей Мазуров, заместитель по производству КФХ Илья Ятманкин и директор школы футбольного клуба "Акрон" Евгений Ганжов. Андрей вошел в команду Минспорта России, Илья — Минсельхоза России, Евгений — Минпросвещения России.

Андрей Мазуров — Заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Тольятти Амбассадор конкурса "ТопБЛОГ" 2026 Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Его история в проекте началась еще во втором сезоне, когда Андрей пришел учиться вести социальные сети спортивной школы. В проекте "ТопБЛОГ" он участвует со второго сезона, использует медиаресурсы для популяризации здорового образа жизни, спорта, саморазвития и патриотического воспитания. Одной из своих дальнейших задач он видит объединение спортивных блогеров Тольятти в профессиональное сообщество и создание контента, который помогает рассказывать о спортивных инициативах города и мотивирует людей вести активный образ жизни.

"Большинство участников программы "Министерство контента" проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — это уже сформировавшиеся блогеры, имеющие свою аудиторию. Но программа обучения показывает более широкую перспективу развития. Для меня осознание того, что, создавая контент, я могу быть полезен не только своим подписчикам, но и государству, является мощным стимулом для дальнейшей работы", — поделился Андрей Мазуров.

Илья Ятманкин — фермер и агроблогер, который на собственном примере показывает возможности современного сельского хозяйства для молодых специалистов. После обучения в Самарском государственном экономическом университете Илья переехал в село и начал рассказывать в социальных сетях о работе на земле, агротехнологиях и повседневной жизни современного хозяйства. Одной из главных целей своего блога он считает изменение отношения молодежи к сельской жизни и аграрным профессиям.

Его медиадеятельность уже принесла практический результат: после публикаций Ильи два молодых человека отказались от вахтовой работы на Севере и устроились в хозяйство трактористами, а затем сами начали вести блоги о современном сельском хозяйстве. Илья стал победителем трека "Министерство контента" прошлого сезона и продолжает развивать аграрную тематику, стремясь через личный пример привлекать в отрасль новое поколение специалистов.

"Блогинг — направление, созданное относительно недавно. В основном это "самоучки". Программа "Министерство контента" проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" объединяет авторов, создает сообщество, где они могут обмениваться опытом, обучаться у профессионалов и экспертов. Несомненно, внутри сообщества рождаются коллаборации, новые проекты и идеи. Это с каждым годом поднимает индустрию на новый уровень. Мой опыт показывает, что после обучения в программе "ТопБЛОГ" в 2025 году ко мне на работу пришли молодые парни, которые тоже начали вести блоги о том, как работает современное сельское хозяйство, параллельно работая трактористами. Я бы хотел через свой блог еще сильнее влиять на современную молодежь, чтобы молодые люди охотнее приходили работать в сельское хозяйство", — рассказал Илья Ятманкин.

Евгений Ганжов — директор школы футбольного клуба "Акрон", руководитель образовательных программ и автор блога "На длинной дистанции". Большую часть профессиональной жизни он посвятил образованию: работал учителем истории и обществознания, преподавателем вуза, руководителем образовательных программ и проектов, проводил обучение для педагогов и занимался социальным проектированием.

Сегодня Евгений руководит школой футбольного клуба "Акрон", где образование становится частью подготовки будущих профессиональных спортсменов. Свой блог он создал как пространство для диалога об образовании, спорте, воспитании, лидерстве, семейных ценностях и личной ответственности.

Название "На длинной дистанции" отражает его главный принцип: устойчивые результаты требуют времени, дисциплины и постоянной работы. Этот подход Евгений рассматривает одновременно с позиции педагога, руководителя, отца двоих детей и спортсмена, преодолевающего марафоны и ультратрейлы. Своей медиамиссией он считает популяризацию ценности долгого пути в мире быстрых решений и создание контента, который помогает людям получать новые знания, принимать осознанные решения и видеть возможности для собственного развития.

Сейчас авторы приступают к практической части программы. В рамках очного модуля в Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" блогеры встретились с представителями ведомств, определили концепции и форматы будущих медиапроектов, распределили роли и сформировали дорожные карты. После очной программы совместная работа продолжится в течение нескольких месяцев. Готовые медиапроекты будут представлены на финале шестого сезона проекта "ТопБЛОГ". Решения получат возможность дальнейшей реализации, а сильнейшие участники станут победителями проекта.