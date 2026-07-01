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Молодежная политика Общество

Семь участников представят Самарскую область в финале Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Названы имена финалистов Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", которым предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри. В числе сильнейших участников семь жителей Самарской области.

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Всего на конкурс "Моя страна — моя Россия" в этом году поступило более 80 тыс. заявок из всех регионов России и десяти иностранных государств. Это жители страны, чьи идеи и инициативы направлены на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Проекты участников оценивали эксперты конкурса — по итогам заочной экспертизы были определены финалисты, которые продолжат борьбу за победу в очном этапе.

"80 257 заявок из 89 регионов России и зарубежных стран отражают масштаб интереса к конкурсу и высокий уровень вовлеченности людей в повестку развития территорий. За каждой заявкой стоит конкретная инициатива и личная ответственность автора за свой проект. В финал конкурса вышел 321 сильнейший участник. Это проекты, прошедшие многоуровневую экспертную оценку и подтвердившие свою значимость для регионального и общественного развития. Для Президентской платформы "Россия — страна возможностей" важно, чтобы конкурс обеспечивал участникам профессиональную экспертизу, доступ к сообществу и возможности для дальнейшего развития и масштабирования инициатив. Уверен, что каждый финалист уже сделал ключевой шаг — представил свою идею и прошел экспертный отбор. Дальнейшая работа в финале позволит доработать проекты и представить их на федеральном уровне. Желаю успехов нашим финалистам!", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения объективности эксперты не оценивали работы участников из своего региона.

От Самарской области в 2026 г. в финал конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" прошли семь участников:

Даниил Клабуков, студент Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект "Самара за 48 часов: цифровой сервис городских маршрутов и культурных открытий" в номинации "Моя предпринимательская инициатива". Проект направлен на создание цифрового сервиса, который предлагает готовые маршруты по Самаре на 24–48 часов с картами, QR-навигацией, Telegram-ботом и рекомендациями по культурным и гастрономическим точкам. Инициатива развивает внутренний туризм, делает городскую среду более доступной и одновременно поддерживает локальный бизнес через партнерские размещения и цифровые инструменты продвижения.

Валерия Горбушенкова, студентка Сергиевского губернского техникума, представив проект "Финансовая грамотность пенсионеров" в номинации "Моя педагогическая инициатива". Проект направлен на повышение финансовой и цифровой грамотности пожилых людей через обучение безопасному использованию банковских сервисов, онлайн-платформ и государственных услуг. Инициатива снижает уровень финансовой уязвимости пенсионеров, способствует профилактике мошенничества и повышает их самостоятельность в повседневной жизни.

Виктория Дунина, выпускница Самарского государственного колледжа, представив проект "Культурный мост: диалог традиций и поколений" в номинации "Единство народов моей страны". Проект направлен на развитие межпоколенческого диалога и сохранение культурного наследия народов Самарской области через экскурсии, мастер-классы, фестивали и цифровой архив фольклора. Инициатива укрепляет гражданскую идентичность молодежи и формирует устойчивый интерес к традициям региона.

Никита Родионов, сотрудник Самарского национального исследовательского университет имени академика С. П. Королева, представив образовательно-просветительский проект "Изобретай во всем" в номинации "Интеллектуальная собственность моей страны". Проект направлен на развитие междисциплинарного творческого мышления через авторскую методику генерации идей и практическую работу с результатами интеллектуальной деятельности. Инициатива формирует у участников навыки креативного мышления и объединяет индивидуальные и коллективные формы творческой работы.

Ксения Хмелева, студентка Самарского колледжа железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова — структурного подразделения Приволжского государственного университета путей сообщения, представив проект "Сосновый бор: стационарный эко-лагерь на железнодорожной платформе" в номинации "Экология моей страны". Проект предусматривает создание экологического палаточного лагеря на базе железнодорожной платформы с использованием возобновляемых источников энергии и программ экологического просвещения. Инициатива развивает экологическую культуру, популяризирует бережное отношение к природе и формирует устойчивые практики экологического туризма.

Николай Березин, и. о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского государственного аграрного университета, представив проект "Ресурсный центр развития сельских инициатив — "Территория роста" в номинации "Моя малая родина. Мой город, мое село". Проект направлен на создание центра поддержки молодежных инициатив в сельских территориях с образовательными, предпринимательскими и медиа-программами. Инициатива формирует устойчивую систему сопровождения сельских проектов и способствует развитию человеческого потенциала на территории региона.

Тимофей Осипов, ученик гимназии № 1 г. Новокуйбышевска, представив проект "Строки, ушедшие в вечность" в номинации "Моя малая родина. Мой город, мое село". Проект направлен на издание поэтического сборника выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга, и его использование в патриотическом воспитании молодежи. Инициатива сохраняет личную память о герое, усиливает эмоциональное восприятие истории и формирует уважительное отношение к защитникам Отечества.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Турлаков отметил, что участие в финале открывает для участников не только этап защиты проектов, но и дальнейшие возможности развития инициатив в рамках системы постконкурсного сопровождения: "В этом году защиты проектов проходят в онлайн-формате, что позволяет подключиться финалистам из всех регионов страны. Каждый из них представляет свою инициативу экспертному сообществу, и для многих это становится важным профессиональным шагом и точкой роста. По итогам сезона победители и финалисты получают возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнерских программ. Для участников II возрастной категории ключевым событием станет торжественное награждение в октябре в Национальном центре "Россия" в Москве. После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены в Елец — город молодежи 2026 года, где пройдет образовательный форум "Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина", а также работа по доработке и сопровождению проектов вместе с экспертами и профессиональным сообществом. Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и специальные призы партнеров конкурса. Победители I возрастной категории примут участие в междисциплинарной смене во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке, где пройдет их итоговое награждение".

В рамках защиты финалистам дается до пяти минут, чтобы представить основную идею проекта, его значимость и практическую пользу. Затем участники переходят к ответам на вопросы экспертов, где оцениваются как проработанность решения, так и способность аргументированно реагировать на уточнения и менять ход рассуждений.

Защиты пройдут онлайн и будут доступны в записи в официальном сообществе конкурса "Моя страна — моя Россия" в социальной сети ВКонтакте. Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших этапах XXIII сезона проекта "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" можно на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.

Конкурс "Моя страна — моя Россия" проводится в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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