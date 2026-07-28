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Молодежная политика Общество

528 представителей Самарской области подали заявки на участие в IX сезоне международной конкурс-премии "КАРДО"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги заявочной кампании международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Более 51 тысячи человек из 89 регионов России и 173 стран мира подали свои заявки для участия в онлайн-этапе. В их числе 528 жителей Самарской области, которые смогут побороться за выход в гранд-финал и победу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ближайшее время эксперты приступят к оценке конкурсных работ участников. По итогам будут определены конкурсанты, которые продолжат участие в IX сезоне "КАРДО". Кроме онлайн-отбора, в течение сезона также пройдут региональные и национальные этапы проекта, где у участников будет возможность проявить себя в таких направлениях, как: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, рэп, диджеинг и кикскутеринг. Победители получат возможность принять участие в Гранд-финале.

"Завершение заявочной кампании — важный этап IX сезона "КАРДО". Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект продолжает объединять талантливых представителей уличной культуры и спорта из разных регионов России и зарубежных стран. Благодарю каждого, кто присоединился к проекту, и желаю участникам успешно пройти экспертную оценку", — отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.

Гранд-финал IX сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. Победителей и призеров проекта ждут денежные призы, грантовая поддержка, работа с наставниками и экспертами, сотрудничество с партнерами проекта, медийное сопровождение, а также новые возможности для профессионального развития и реализации собственных инициатив.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

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