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Молодежная политика Общество

Прием заявок на участие в международной конкурс-премии "КАРДО" для жителей Самарской области продлен до 25 июля

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители уличной культуры и спорта из Самарской области могут подать заявку на участие в IX сезоне международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" до 25 июля. Региональные атлеты, тренеры, танцоры, художники, видеографы и дизайнеры одежды старше 14 лет могут выиграть денежные призы, гранты и пройти топ-обучение.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Высокий статус премии подтверждают впечатляющие итоги прошлого года: в VIII сезоне заявки на участие поступили из 147 стран мира, национальные этапы прошли в 15 государствах, а в международном Гранд-финале встретились сильнейшие представители уличной культуры и спорта из 58 стран. Международный интерес к проекту сохраняется и сегодня. В IX сезоне вновь принимает участие трехкратный финалист направления фриран Кхалид Соулман из Марокко, а одной из первых заявку на онлайн-отбор подала 14-летняя DJ Michelle из Объединенных Арабских Эмиратов. Это значит, что у представителей Самарской области есть возможность не только заявить о себе на международном уровне, но и побороться за победу вместе с сильнейшими атлетами и деятелями уличной культуры со всего мира.

"Поток заявок растет — мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто еще готовится, доделывает видеозаявку, настраивается. "КАРДО" объединяет участников из всех регионов России и более 100 стран мира. Поэтому мы продлеваем прием до 25 июля. Каждое из направлений "КАРДО" курируют признанные эксперты — люди, которые сами создают стандарты в своих дисциплинах. Вы много тренировались, преодолевали себя, вкладывали время и силы. Остался всего один шаг — пройти регистрацию и заявить о себе на весь мир. Уверен, что в Самарской области есть участники, способные ярко представить свой регион на гранд-финале", — отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.

Среди участников из Самарской области — 17-летний танцор Максим Дмитриев. Он занимается брейкингом на местных площадках. В этом году он планирует принять участие в Международной конкурс-премии "КАРДО" в онлайн-формате. Дистанционный этап для него — это отличный шанс заявить о себе, получить оценку от мировых экспертов уличной индустрии и побороться за выход в Гранд-финал, не отрываясь от тренировок в родном регионе.

"Брейкинг для меня — это постоянный поиск баланса, силы и собственного стиля. В Самарской области очень мощная танцевальная сцена, и конкуренция здесь всегда высокая. Онлайн-формат "КАРДО" крут тем, что он стирает любые расстояния и дает равные возможности. Нужно просто записать видео со своими лучшими связками, выложиться на максимум и показать судейской коллегии", — поделился Максим Дмитриев.

Подать заявку могут райдеры, танцоры, музыканты, граффити-художники, диджеи, дизайнеры, авторы социальных проектов и видеоконтента от 14 лет. Для участия достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, выбрать конкурсное направление и загрузить необходимые материалы в личный кабинет на официальном сайте проекта kardoaward.com.

Онлайн-отбор — лишь один из способов попасть в число финалистов. В течение сезона в России и других странах проходят региональные, национальные и специальные этапы, победители которых также получают право принять участие в Гранд-финале "КАРДО". Таким образом, участники могут выбрать наиболее удобный формат участия и увеличить свои шансы пройти в финал Международной конкурс-премии.

В IX сезоне участники смогут проявить себя в 13 направлениях: BMX, скейтбординге, роллерблейдинге, паркуре, фриране, воркауте, трикинге, брейкинге, хип-хопе, граффити, рэпе, диджеинге и кикскутеринге. В этом году минимальный возраст участников снижен до 14 лет, что открывает новые возможности для молодых представителей уличной культуры и спорта.

Гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. В программе — финальные соревнования по экстремальным видам спорта и уличным танцам, граффити-джемы, показы авторских коллекций одежды, образовательная программа, защита социальных проектов в рамках грантового конкурса и церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

IX сезон Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" реализуется Президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

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