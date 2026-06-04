Пять факультетов для молодежи и обновление Дома молодежи в Кинеле: какую программу Самарская область представила на "Регионе для молодых"

Самарская область прошла защиту программы "Академия молодежи Самарской области" на всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Конкурс проводит Росмолодежь в рамках национального проекта "Молодежь и дети", инициированного по поручению президента России Владимира Путина.

В 2026 году конкурс проходит в пятый раз.

Команду региона на защите возглавил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов. Программу представляли глава Кинеля Вячеслав Тимошенко, советник губернатора по молодежной политике, председатель совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк, и представители молодежных сообществ региона: специалист Центра патриотического воспитания молодежи Никита Курушин и председатель общественного молодежного парламента Даниил Сиднев.

"Наша цель — создать условия для самореализации молодежи, в том числе тех молодых людей, кто пока не вовлечен в существующие проекты. Самарская область обладает большим потенциалом: это крупный промышленный и научно-образовательный центр, космическая столица России, регион с богатым многонациональным наследием. Программа "Академия молодежи" призвана этот потенциал раскрыть", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Содержательная часть программы построена вокруг пяти факультетов и факультативного курса для молодых семей. В случае победы в конкурсе программа охватит все муниципалитеты области и будет рассчитана на школьников, студентов, работающую молодежь, молодые семьи, а также участников СВО и их детей. Мероприятиями и проектами планируется охватить до 150 тысяч молодых людей, обучение и повышение квалификации смогут пройти 502 специалиста сферы. Общий бюджет программы заявлен на уровне 143,4 млн рублей.

Факультет дипломатии займется исследованиями: как молодежь видит будущее региона до 2036 года и как реализуется молодежная политика в муниципалитетах. Сюда же войдет проект по адаптации иностранных студентов. Для них проведут выездной интенсив и подготовят методические рекомендации.

Факультет истории и патриотизма соберет военно-патриотические и просветительские проекты: школу молодежного актива, профилактический форум, фестиваль исторической реконструкции и курсы по лазерному бою.

Факультет развития компетенций будет развивать профессиональные и личностные навыки через интеллектуальные игры, мастер-классы, тренинги и очные съезды.

Факультет творчества поддержит молодые таланты через серию игр "КВН-Автобус. Школа КВН" и формирование творческого сообщества региона.

Факультет туризма и гостеприимства займется популяризацией походов и путешествий: туристический слет молодых отцов и программа подготовки волонтеров в сфере туризма.

Факультативный курс Академии посвящен созданию сообщества молодых семей на базе "Альянса молодых" в Кинеле. В его рамках планируются регулярные встречи и обмен опытом, мастер-классы и психологические консультации, семинары и культурные мероприятия. Цель — помочь семьям находить поддержку и развивать навыки совместного воспитания детей.

Пилотной площадкой Академии должен стать молодежный центр в Кинеле. Сейчас "Альянс молодых" занимает чуть больше 200 квадратных метров в жилом доме. В случае поддержки для центра отремонтируют и оснастят отдельное здание площадью почти 400 квадратных метров с зонами для встреч, отдыха, проектной работы и пространством Движения Первых.

"Мы создадим модель молодежного пространства будущего, которое поможет раскрыть потенциал каждого молодого человека и даст импульс развитию молодежной политики во всем регионе", — отметил глава городского округа Кинель Вячеслав Тимошенко.

В финале Академии запланировано выпускное мероприятие — яркая точка года для всей молодежи Самарской области. Министерство молодежной политики подведет итоги работы всех факультетов и наградит самых активных участников.

В Самарской области поддержке молодежи уделяется большое внимание. Как подчеркивает губернатор Вячеслав Федорищев, работа в сфере молодежной политики должна носить системный и адресный характер. Регион участвует в конкурсе "Регион для молодых" не впервые, и уже есть результаты. В 2023 году в Самаре открылся Многофункциональный молодежный центр на проспекте Масленникова, где работают актовый зал, медиастудия, студия звукозаписи и пространства для проектной работы. В 2024 году по программе появился молодежный центр в Новокуйбышевске, ставший новой точкой притяжения для молодежи города.

Итоги всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" 2026 года Росмолодежь подведет в июне.