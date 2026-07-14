Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта "Профразвитие"

Проект "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" приглашает студентов старших курсов, выпускников и HR-специалистов Самарской области на Летнюю конференцию. Участие в мероприятии - возможность для молодых специалистов взглянуть на карьеру глазами работодателя, научиться показывать свои сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами крупнейших компаний страны.

Летняя конференция пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления "Сенеж". Подать заявку можно до 27 июля на официальном сайте.

"Профразвитие" - карьерный проект для молодежи, который помогает студентам и молодым специалистам узнавать больше о рынке труда, находить нужные стажировки, получать предложения от ведущих работодателей и уверенно строить профессиональное будущее. Летняя конференция ежегодно объединяет тех, кто только начинает карьерный путь, и тех, кто уже сегодня формирует команды будущего. На одной площадке встречаются работодатели и молодые специалисты и разбирают реальные рабочие ситуации, получают обратную связь и узнают о профессиональном росте в компаниях.

"Карьеру невозможно построить по универсальной инструкции. Но можно создать среду, где молодые люди начинают лучше понимать себя, рынок труда и ожидания работодателей. Именно такую возможность уже три года предлагает проект "Профразвитие". Летняя конференция - одно из ключевых событий проекта, которого каждый год ждут и молодые специалисты, и работодатели. Именно здесь встречаются энергия, амбиции и желание развиваться, с одной стороны, а с другой - опыт, экспертиза и готовность компаний инвестировать в молодых профессионалов. В этом году мы делаем конференцию еще масштабнее, чтобы как можно больше молодых людей смогли найти свой профессиональный ориентир, а работодатели - встретить тех, кто уже завтра станет драйвером развития их команд", - отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия - страна возможностей" Михаил Гусев.

В этом году Летняя конференция пройдет в формате большого "офиса профессиональных возможностей" по двум направлениям: "Кадровый резерв" для молодежи и "Отдел развития талантов" для экспертов и специалистов российских компаний. Молодые специалисты соберут собственную карьерную стратегию и получат честную обратную связь от экспертов. Представители работодателей, HR-специалисты и рекрутеры обсудят современные подходы к развитию молодых сотрудников, обменяются практиками удержания талантов и вместе найдут решения актуальных кадровых вызовов.

Особое место в программе займет презентация масштабного исследования проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и компании ANCOR, посвященного ожиданиям молодых специалистов и работодателей. Его результаты станут отправной точкой для открытого разговора о том, что сегодня действительно влияет на успешный карьерный старт, какие качества ценят работодатели и как молодому специалисту стать ценным сотрудником уже в первые годы работы.

Вместо привычных лекций участников ждут карьерные лаборатории, управленческие игры, открытые разборы, экспертные встречи, практические мастерские, работа с искусственным интеллектом, реальные кейсы от работодателей, нетворкинг, индивидуальная работа над карьерным портфелем и десятки ситуаций, максимально приближенных к профессиональной жизни. Финальной точкой для молодых специалистов станет создание собственной стратегии развития и конкретного плана действий. Представители компаний получат понимание реальной мотивации молодых сотрудников на этапе адаптации, освоят критерии оценки с учетом потенциала, научатся выявлять барьеры роста и удержания.

Стать участником конференции можно после заполнения заявки и короткой видеовизитки, в которой отражены опыт, сильные стороны и ответ на вопрос, почему важно строить карьеру именно в своем регионе и стране. Для работодателей предусмотрена отдельная регистрация.

Молодым специалистам организаторы обеспечивают проживание, питание и образовательную программу - самостоятельно оплатить необходимо только проезд до площадки. Для представителей компаний участие в конференции также является бесплатным, при этом расходы на дорогу и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.