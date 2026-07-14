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Молодежная политика Общество

Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта "Профразвитие"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" приглашает студентов старших курсов, выпускников и HR-специалистов Самарской области на Летнюю конференцию. Участие в мероприятии - возможность для молодых специалистов взглянуть на карьеру глазами работодателя, научиться показывать свои сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами крупнейших компаний страны.

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Летняя конференция пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления "Сенеж". Подать заявку можно до 27 июля на официальном сайте.

"Профразвитие" - карьерный проект для молодежи, который помогает студентам и молодым специалистам узнавать больше о рынке труда, находить нужные стажировки, получать предложения от ведущих работодателей и уверенно строить профессиональное будущее. Летняя конференция ежегодно объединяет тех, кто только начинает карьерный путь, и тех, кто уже сегодня формирует команды будущего. На одной площадке встречаются работодатели и молодые специалисты и разбирают реальные рабочие ситуации, получают обратную связь и узнают о профессиональном росте в компаниях.
"Карьеру невозможно построить по универсальной инструкции. Но можно создать среду, где молодые люди начинают лучше понимать себя, рынок труда и ожидания работодателей. Именно такую возможность уже три года предлагает проект "Профразвитие". Летняя конференция - одно из ключевых событий проекта, которого каждый год ждут и молодые специалисты, и работодатели. Именно здесь встречаются энергия, амбиции и желание развиваться, с одной стороны, а с другой - опыт, экспертиза и готовность компаний инвестировать в молодых профессионалов. В этом году мы делаем конференцию еще масштабнее, чтобы как можно больше молодых людей смогли найти свой профессиональный ориентир, а работодатели - встретить тех, кто уже завтра станет драйвером развития их команд", - отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия - страна возможностей" Михаил Гусев.

В этом году Летняя конференция пройдет в формате большого "офиса профессиональных возможностей" по двум направлениям: "Кадровый резерв" для молодежи и "Отдел развития талантов" для экспертов и специалистов российских компаний. Молодые специалисты соберут собственную карьерную стратегию и получат честную обратную связь от экспертов. Представители работодателей, HR-специалисты и рекрутеры обсудят современные подходы к развитию молодых сотрудников, обменяются практиками удержания талантов и вместе найдут решения актуальных кадровых вызовов.

Особое место в программе займет презентация масштабного исследования проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и компании ANCOR, посвященного ожиданиям молодых специалистов и работодателей. Его результаты станут отправной точкой для открытого разговора о том, что сегодня действительно влияет на успешный карьерный старт, какие качества ценят работодатели и как молодому специалисту стать ценным сотрудником уже в первые годы работы.

Вместо привычных лекций участников ждут карьерные лаборатории, управленческие игры, открытые разборы, экспертные встречи, практические мастерские, работа с искусственным интеллектом, реальные кейсы от работодателей, нетворкинг, индивидуальная работа над карьерным портфелем и десятки ситуаций, максимально приближенных к профессиональной жизни. Финальной точкой для молодых специалистов станет создание собственной стратегии развития и конкретного плана действий. Представители компаний получат понимание реальной мотивации молодых сотрудников на этапе адаптации, освоят критерии оценки с учетом потенциала, научатся выявлять барьеры роста и удержания.
Стать участником конференции можно после заполнения заявки и короткой видеовизитки, в которой отражены опыт, сильные стороны и ответ на вопрос, почему важно строить карьеру именно в своем регионе и стране. Для работодателей предусмотрена отдельная регистрация.

Молодым специалистам организаторы обеспечивают проживание, питание и образовательную программу - самостоятельно оплатить необходимо только проезд до площадки. Для представителей компаний участие в конференции также является бесплатным, при этом расходы на дорогу и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже восемь лет и за это время объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов - от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия - страна возможностей" создана Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия - страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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