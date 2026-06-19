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Молодежная политика Общество

Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре "Идеальное собеседование". Она создана проектом "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с Роскомнадзором.

Игра поможет молодым людям отличать честные предложения о работе от фейковых, распознавать "красные флаги", защищать персональные данные и принимать осознанные решения при поиске вакансий. Интерактивный проект направлен на развитие цифровой грамотности молодежи и повышение безопасности при поиске работы в интернете. Сыграть в игру можно по ссылке.

Проект "Профразвитие" уже несколько лет помогает молодежи со всей страны находить работу, проходить стажировки и выстраивать карьерный путь. Его поддерживают более 200 партнеров — федеральные ведомства, крупные российские компании и организации. С 2026 года для формирования у молодежи навыков безопасного поведения в цифровой среде и ответственного подхода к поиску работы в интернете в проекте участвует Роскомнадзор.

Сегодня значительная часть карьерных возможностей переместилась в онлайн-среду, и вместе с этим растут риски столкновения с мошенничеством. По данным Банка России, еще в 2024 году с финансовым кибермошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, при этом 9% пострадавших потеряли деньги, а в 2025 году количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Ситуацию подтверждает и статистика правоохранительных органов: в период с января по март 2026 года в России зарегистрировано более 69 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в число которых входит мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере компьютерной информации и другие. Поэтому важно не только помогать молодежи с карьерным стартом, но и учить безопасно ориентироваться в цифровой среде — именно на это направлен совместный продукт проекта "Профразвитие" платформы "Россия — страна возможностей" и Роскомнадзора.

"Сегодня молодые люди ищут работу, проходят собеседования и выстраивают коммуникацию с работодателями преимущественно в цифровой среде, где все чаще сталкиваются с мошенническими схемами. В таких условиях особенно важно, чтобы они умели распознавать риски еще на этапе поиска вакансий. Онлайн-игра даст возможность в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели, научиться замечать подозрительные сигналы, задавать правильные вопросы и принимать осознанные решения. Такой интерактивный формат помогает не только получить знания, но и выработать привычку критически оценивать информацию", — рассказывает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.

Каждый день появляются новые формы цифрового мошенничества, и молодежь часто становится первыми, кого атакуют. Например, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов, а в 2025 году количество выявленных фишинговых ресурсов превысило 100 тысяч, в том числе связанных с трудоустройством. Такие масштабы подтверждают необходимость системной профилактики и обучения навыкам цифровой безопасности, в том числе через интерактивные форматы.

"Мошенники становятся все изобретательнее: они маскируются под работодателей, играют на желании молодых людей найти хорошую работу, предлагают щедрые условия трудоустройства, просят пройти "тестовое задание" по ссылке или заполнить анкету с персональными данными. Все чаще такие предложения выглядят как реальные. Наша задача — научить неопытных соискателей видеть ловушку до того, как она захлопнется. Онлайн-игра "Идеальное собеседование" — это тренажер цифровой бдительности, где можно ошибаться без риска, чтобы потом не обжигаться в реальной жизни", — рассказывает руководитель направления персональных данных Федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" Екатерина Ефимова.

В онлайн-игре "Идеальное собеседование" игрок проходит путь от просмотра вакансии до интервью, учится задавать уточняющие вопросы, замечать подозрительные детали и делать выбор. Сценарии игры основаны на реальных случаях — от вовлечения в дропперскую деятельность и установки вредоносных программ до фальшивых предложений от "брокеров". Каждый эпизод показывает, как легко заманчивое объявление о работе может обернуться утечкой данных, потерей средств или даже участием в противоправных действиях.

Проходя игровые сценарии, участники из Самарской области получают практический опыт безопасного поведения в сети и учатся принимать взвешенные решения в ситуациях неопределенности. Осознанный выбор делает поиск работы безопаснее и успешнее, а доверие к честным работодателям — крепче. Проект формирует у молодежи устойчивые навыки цифровой гигиены и ответственного отношения к построению карьеры в онлайн-среде. Игра доступна по ссылке.

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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