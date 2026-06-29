В Самаре отметили труд добровольцев Всероссийского голосования за благоустройство

В Самаре состоялось торжественное награждение представителей волонтерских корпусов муниципальных образований Самарской области, принимавших участие в организации Всероссийского голосования по благоустройству общественных территорий.
VI Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходило с 21 апреля по 12 июня по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Проект направлен не только на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств, но и на вовлечение граждан в процесс принятия решений о развитии городской среды. Важнейшая роль в реализации этой задачи была у волонтеров.
При поддержке правительства Самарской области в организации Всероссийского голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 г. были задействованы более 2 500 добровольцев региона. Они осуществляли информационно-разъяснительную работу среди жителей и содействовали участию граждан в голосовании на улицах городов и в опорных населенных пунктах, в скверах, парках, на территориях предприятий, а также на стационарных точках и различных мероприятиях. Деятельность волонтеров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования. С их помощью более 330 тыс. жителей смогли выразить свое мнение и выбрать территории для благоустройства, т. е. практически 70% от всех, принявших участие в голосовании. Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало более 470 тыс. жителей.
С приветственным словом к участникам Церемонии награждения обратился министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов. Он отметил значимость вклада добровольцев в реализацию масштабного и значимого проекта и вручил им заслуженные награды.
Деятельность волонтеров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования.
Награждения добровольцев пройдут во всех городских округах и опорных населенных пунктах, в которых в этом году работали команды добровольцев проекта "Формирование комфортной городской среды".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.