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Молодежная политика Общество

В Самаре отметили труд добровольцев Всероссийского голосования за благоустройство

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось торжественное награждение представителей волонтерских корпусов муниципальных образований Самарской области, принимавших участие в организации Всероссийского голосования по благоустройству общественных территорий.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

VI Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходило с 21 апреля по 12 июня по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Проект направлен не только на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств, но и на вовлечение граждан в процесс принятия решений о развитии городской среды. Важнейшая роль в реализации этой задачи была у волонтеров.

При поддержке правительства Самарской области в организации Всероссийского голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 г. были задействованы более 2 500 добровольцев региона. Они осуществляли информационно-разъяснительную работу среди жителей и содействовали участию граждан в голосовании на улицах городов и в опорных населенных пунктах, в скверах, парках, на территориях предприятий, а также на стационарных точках и различных мероприятиях. Деятельность волонтеров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования. С их помощью более 330 тыс. жителей смогли выразить свое мнение и выбрать территории для благоустройства, т. е. практически 70% от всех, принявших участие в голосовании. Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало более 470 тыс. жителей.

С приветственным словом к участникам Церемонии награждения обратился министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов. Он отметил значимость вклада добровольцев в реализацию масштабного и значимого проекта и вручил им заслуженные награды.

Деятельность волонтеров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования.

Награждения добровольцев пройдут во всех городских округах и опорных населенных пунктах, в которых в этом году работали команды добровольцев проекта "Формирование комфортной городской среды".

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