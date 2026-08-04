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Молодежная политика Общество

Самарцы в финале "МолоТ": молодые специалисты представят регион

ПЕРМЬ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2025 г. по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется общественный проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд).

Фото: пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики СО

В проекте принимают участие сотрудники предприятий реального сектора экономики в возрасте до 35 лет. Окружной финал проекта проходит в городе Перми и уже второй год собирает команды всех регионов ПФО.

В Самарской области региональный отборочный этап проекта прошел с апреля по июнь текущего года. В нем приняло участие более 3000 сотрудников из 30 организаций региона. По итогам отборочного этапа была сформирована команда Самарской области в составе 30 человек, которая представит регион на окружном финале проекта 5–9 августа.

Наши участники уже отправляются в Пермь, где их ждут спортивные, интеллектуальные, профессиональные соревнования, семейная эстафета, видеоконкурс и многое другое. Своими ожиданиями от предстоящего финала проекта "МолоТ" поделился сотрудник ООО "Нова" Збрыщак Вячеслав, который представит регион в направлении "Конкурс видеороликов": "В этом году уже во второй раз принимаю участие в проекте "МолоТ". В прошлом году для меня это был очень сильный опыт: удалось достойно представить себя в видео направлении и оказаться в числе лучших. В этот раз я подхожу к подготовке еще серьезнее, стараюсь учесть прошлый опыт и показать более высокий результат. Для меня важно не просто участвовать, а сделать работу, которой действительно можно гордиться. Отдельно хочу поблагодарить Минтруд Самарской области за возможность проявить себя, развиваться и быть частью такого значимого проекта".

О своем победном настрое рассказал и сотрудник АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" Никита Черных, который представит Самарскую область в направлении "Мини-футбол": "Соревнования работающей молодежи проекта "МолоТ" — это хорошая возможность проявить себя, свои и коллективные способности. Региональные соревнования проходили в конкурентной борьбе, в которой Электрощит-Самара оказался сильнее. На окружных соревнованиях уже уровень повыше, но задача стоит победить!".

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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