Самарцы в финале "МолоТ": молодые специалисты представят регион

С 2025 г. по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется общественный проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд).

В проекте принимают участие сотрудники предприятий реального сектора экономики в возрасте до 35 лет. Окружной финал проекта проходит в городе Перми и уже второй год собирает команды всех регионов ПФО.

В Самарской области региональный отборочный этап проекта прошел с апреля по июнь текущего года. В нем приняло участие более 3000 сотрудников из 30 организаций региона. По итогам отборочного этапа была сформирована команда Самарской области в составе 30 человек, которая представит регион на окружном финале проекта 5–9 августа.

Наши участники уже отправляются в Пермь, где их ждут спортивные, интеллектуальные, профессиональные соревнования, семейная эстафета, видеоконкурс и многое другое. Своими ожиданиями от предстоящего финала проекта "МолоТ" поделился сотрудник ООО "Нова" Збрыщак Вячеслав, который представит регион в направлении "Конкурс видеороликов": "В этом году уже во второй раз принимаю участие в проекте "МолоТ". В прошлом году для меня это был очень сильный опыт: удалось достойно представить себя в видео направлении и оказаться в числе лучших. В этот раз я подхожу к подготовке еще серьезнее, стараюсь учесть прошлый опыт и показать более высокий результат. Для меня важно не просто участвовать, а сделать работу, которой действительно можно гордиться. Отдельно хочу поблагодарить Минтруд Самарской области за возможность проявить себя, развиваться и быть частью такого значимого проекта".

О своем победном настрое рассказал и сотрудник АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" Никита Черных, который представит Самарскую область в направлении "Мини-футбол": "Соревнования работающей молодежи проекта "МолоТ" — это хорошая возможность проявить себя, свои и коллективные способности. Региональные соревнования проходили в конкурентной борьбе, в которой Электрощит-Самара оказался сильнее. На окружных соревнованиях уже уровень повыше, но задача стоит победить!".